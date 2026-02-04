Відео
Головна Новини дня Україна вже працює над поверненням українців додому — що відомо

Україна вже працює над поверненням українців додому — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 05:45
Кабмін працює над поверненням українців додому до завершення війни
Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що міністерство працює над поверненням українців до завершення війни. Серед основних питання, які вирішуються — це безпекова ситуація, житло та робота.

Про це Улютін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах брифінгу "Прогнозування повернення біженців та розуміння наслідків для відновлення України: початкові результати агент-орієнтованого прототипу".

Що відомо про роботу над питанням повернення українців додому ще до завершення війни

За словами міністра, уряд працює над створенням безпечних місць у громадах — зокрема укриттів у школах і дитсадках, а також над питаннями житла й працевлаштування. Для цього спільно з громадськими організаціями створили застосунок "Прихисток. Робота", де зібрані пропозиції житла та вакансій від бізнесу для ВПО.

"Ми всі розуміємо, що основним, і сьогодні це також звучало, основне питання щодо повернення — це безпекова ситуація. Разом з тим, ми як держава все одно не чекаємо налагодження безпекової ситуації... Але разом з тим, уряд намагається зробити безпечні місця для тих, хто хоче повернутися в школи, це укриття, це в садочках укриття. Те, що є запитом безпосередньо. Також ми опрацьовуємо з громадами це необхідність проживання і роботи. Безпосередньо зараз разом з громадською організацією нами був розроблений додаток "Прихисток. Робота", де можна подивитися і місця роботи, і яке житло пропонується бізнесом тут", — розповів Улютін.

Ба більше, він зазначив, що це стосується не тільки тих українців, які хочуть повернутися за кордоном, але й тих, які переміщуються всередині країни.

Окремо Україна розгортає за кордоном центри єдності, де громадяни зможуть отримати інформацію про умови повернення та доступні послуги в Україні.

Також держава аналізує дані масштабного дослідження щодо кількості потенційних повернень, вікових груп і регіонів, аби точково готувати громади до прийому людей.

Нагадаємо, нещодавно радник ОП Михайло Подоляк заявив, для повернення українців з-за кордону необхідні лібералізація законодавства та безпека.

Також ми писали, що глава Кремля Володимир Путін відповів на особисте звернення Меланії Трамп щодо повернення депортованих українських дітей додому. Перша леді США анонсувала можливий прогрес у переговорах.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
