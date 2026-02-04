Кабмін працює над поверненням українців додому до завершення війни

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що міністерство працює над поверненням українців до завершення війни. Серед основних питання, які вирішуються — це безпекова ситуація, житло та робота.

Про це Улютін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах брифінгу "Прогнозування повернення біженців та розуміння наслідків для відновлення України: початкові результати агент-орієнтованого прототипу".

Що відомо про роботу над питанням повернення українців додому ще до завершення війни

За словами міністра, уряд працює над створенням безпечних місць у громадах — зокрема укриттів у школах і дитсадках, а також над питаннями житла й працевлаштування. Для цього спільно з громадськими організаціями створили застосунок "Прихисток. Робота", де зібрані пропозиції житла та вакансій від бізнесу для ВПО.

"Ми всі розуміємо, що основним, і сьогодні це також звучало, основне питання щодо повернення — це безпекова ситуація. Разом з тим, ми як держава все одно не чекаємо налагодження безпекової ситуації... Але разом з тим, уряд намагається зробити безпечні місця для тих, хто хоче повернутися в школи, це укриття, це в садочках укриття. Те, що є запитом безпосередньо. Також ми опрацьовуємо з громадами це необхідність проживання і роботи. Безпосередньо зараз разом з громадською організацією нами був розроблений додаток "Прихисток. Робота", де можна подивитися і місця роботи, і яке житло пропонується бізнесом тут", — розповів Улютін.

Ба більше, він зазначив, що це стосується не тільки тих українців, які хочуть повернутися за кордоном, але й тих, які переміщуються всередині країни.

Окремо Україна розгортає за кордоном центри єдності, де громадяни зможуть отримати інформацію про умови повернення та доступні послуги в Україні.

Також держава аналізує дані масштабного дослідження щодо кількості потенційних повернень, вікових груп і регіонів, аби точково готувати громади до прийому людей.

