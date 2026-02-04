Кабмин работает над возвращением украинцев домой до завершения войны

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что министерство работает над возвращением украинцев к завершению войны. Среди основных вопросов, которые решаются — это ситуация с безопасностью, жилье и работа.

Об этом Улютин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах брифинга "Прогнозирование возвращения беженцев и понимание последствий для восстановления Украины: начальные результаты агент-ориентированного прототипа".

Реклама

Читайте также:

Что известно о работе над вопросом возвращения украинцев домой еще до завершения войны

По словам министра, правительство работает над созданием безопасных мест в общинах — в частности укрытий в школах и детсадах, а также над вопросами жилья и трудоустройства. Для этого совместно с общественными организациями создали приложение "Приют. Работа", где собраны предложения жилья и вакансий от бизнеса для ВПЛ.

"Мы все понимаем, что основным, и сегодня это также звучало, основной вопрос по возвращению — это ситуация с безопасностью. Вместе с тем, мы как государство все равно не ждем налаживания ситуации с безопасностью... Но вместе с тем, правительство пытается сделать безопасные места для тех, кто хочет вернуться в школы, это укрытие, это в садиках укрытие. То, что является запросом непосредственно. Также мы прорабатываем с общинами это необходимость проживания и работы. Непосредственно сейчас вместе с общественной организацией нами было разработано приложение "Приют. Работа", где можно посмотреть и места работы, и какое жилье предлагается бизнесом здесь", — рассказал Улютин.

Более того, он отметил, что это касается не только тех украинцев, которые хотят вернуться за границей, но и тех, которые перемещаются внутри страны.

Отдельно Украина разворачивает за рубежом центры единства, где граждане смогут получить информацию об условиях возвращения и доступных услугах в Украине.

Также государство анализирует данные масштабного исследования по количеству потенциальных возвращений, возрастных групп и регионов, чтобы точечно готовить общины к приему людей.

Напомним, недавно советник ОП Михаил Подоляк заявил, для возвращения украинцев из-за рубежа необходимы либерализация законодательства и безопасность.

Также мы писали, что глава Кремля Владимир Путин ответил на личное обращение Мелании Трамп по возвращению депортированных украинских детей домой. Первая леди США анонсировала возможный прогресс в переговорах.