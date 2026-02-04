Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина уже работает над возвращением украинцев домой — что известно

Украина уже работает над возвращением украинцев домой — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 05:45
Кабмин работает над возвращением украинцев домой до завершения войны
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что министерство работает над возвращением украинцев к завершению войны. Среди основных вопросов, которые решаются — это ситуация с безопасностью, жилье и работа. 

Об этом Улютин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах брифинга "Прогнозирование возвращения беженцев и понимание последствий для восстановления Украины: начальные результаты агент-ориентированного прототипа".

Реклама
Читайте также:

Что известно о работе над вопросом возвращения украинцев домой еще до завершения войны

По словам министра, правительство работает над созданием безопасных мест в общинах — в частности укрытий в школах и детсадах, а также над вопросами жилья и трудоустройства. Для этого совместно с общественными организациями создали приложение "Приют. Работа", где собраны предложения жилья и вакансий от бизнеса для ВПЛ.

"Мы все понимаем, что основным, и сегодня это также звучало, основной вопрос по возвращению — это ситуация с безопасностью. Вместе с тем, мы как государство все равно не ждем налаживания ситуации с безопасностью... Но вместе с тем, правительство пытается сделать безопасные места для тех, кто хочет вернуться в школы, это укрытие, это в садиках укрытие. То, что является запросом непосредственно. Также мы прорабатываем с общинами это необходимость проживания и работы. Непосредственно сейчас вместе с общественной организацией нами было разработано приложение "Приют. Работа", где можно посмотреть и места работы, и какое жилье предлагается бизнесом здесь", — рассказал Улютин.

Более того, он отметил, что это касается не только тех украинцев, которые хотят вернуться за границей, но и тех, которые перемещаются внутри страны.

Отдельно Украина разворачивает за рубежом центры единства, где граждане смогут получить информацию об условиях возвращения и доступных услугах в Украине.

Также государство анализирует данные масштабного исследования по количеству потенциальных возвращений, возрастных групп и регионов, чтобы точечно готовить общины к приему людей.

Напомним, недавно советник ОП Михаил Подоляк заявил, для возвращения украинцев из-за рубежа необходимы либерализация законодательства и безопасность.

Также мы писали, что глава Кремля Владимир Путин ответил на личное обращение Мелании Трамп по возвращению депортированных украинских детей домой. Первая леди США анонсировала возможный прогресс в переговорах.

граница украинцы Украина беженцы заграница украинцы в Польше
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации