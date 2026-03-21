Из Украины выехали по меньшей мере 8 млн украинцев из-за агрессии РФ

Глава рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии ВРУ по защите ВПЛ Максим Ткаченко заявил, что из Украины выехали по меньшей мере 8 миллионов граждан из-за российской агрессии. По его словам, речь идет о тех, кто выехал с 2014 года и после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Максим Ткаченко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Ткаченко отметил, что из 8 млн граждан по меньшей мере 2,5 млн имеют статус ВПЛ. По его словам, они не вернутся обратно, пока не получат место для жилья.

Он сообщил, что на 12 год российской агрессии только 7 тысяч семей получили сертификаты на жилье. Сейчас многие категории населения до сих пор ожидают компенсацию по 2 миллиона.

"Но это же пока только семьи УБД. Безусловно, это в первую очередь те люди, которые должны это получить. Но когда другие, когда пенсионеры, когда многодетные семьи, когда семьи с инвалидностью, не только полученной во время полномасштабной войны, а люди в целом с инвалидностью с детства?" — добавил он.

Отметим, Польша прекратила оформление справок, подтверждающих право на временную защиту в стране.

А директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что Европа думает над тем, как оставить украинцев у себя. Политику в отношении беженцев меняют.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что стоит знать украинцам, которые находятся в Германии. В частности, речь идет о минимальной заработной плате и статусе временной защиты.