Україна
Видео

Либанова заявила, что ЕС хочет оставить у себя беженцев с Украины

Либанова заявила, что ЕС хочет оставить у себя беженцев с Украины

Дата публикации 8 марта 2026 20:05
На самом деле Европа не хочет терять украинских беженцев — заявление Либановой
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Фото: кадр из видео

Полномашстабное вторжение спровоцировало волну переезда украинцев в Европу. Для беженцев там разработали разные программы поддержки, действующие до сих пор. ЕС не хочет терять украинских переселенцев и изменяет подход к ним.

Об этом в интервью Юлии Литвиненко на Новини.LIVE рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Европа не готова отпустить украинцев

Как отметила Либанова, случаи депортации украинцев из стран Европы действительно случаются. Однако это бывает редко и речь идет о совсем незначительной части от миллионов граждан, которые сейчас находятся в ЕС.

"Европа думает над тем, как оставить украинцев у себя", — подчеркнула Либанова.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН отметила, что сейчас европейцы меняют политику в отношении беженцев из Украины. В частности, речь идет о трудоустройстве.

"Европа массово начинает переориентировать программы помощи на программы трудоустройства", — заявила Либанова.

Украинские переселенцы за границей

Недавно министр социальной политики Денис Улютин в комментарии Новини.LIVE заявил, что государство уже работает над тем, чтобы вернуть украинцев домой еще до завершения войны. Сейчас есть несколько основных вопросов, над которыми работают — ситуация с безопасностью, жилье и работа.

В то же время в Польше Кароль Навроцкий подписал закон, который изменил правила временной защиты для украинцев. Таким решением завершили действие акта о помощи гражданам Украины. Основные механизмы перенесли в общие нормы о предоставлении защиты иностранцам.

Ранее представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт отметил, что сейчас ЕС не рассматривает вопрос о возвращении в Украину мужчин призывного возраста. По его словам, они находятся под временной защитой в странах Европы и действующие правила не будут меняться как минимум до марта 2027 года.

украинцы Европа беженцы переселенцы Элла Либанова
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
