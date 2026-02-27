В Еврокомиссии сделали заявление о пребывании украинских призывников в ЕС

Переселенцы. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, которые находятся под временной защитой в странах Европы, пока не рассматривается на уровне Евросоюза. Действующие правила будут оставаться без изменений как минимум до марта 2027 года.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в Брюсселе в пятницу, 27 февраля, передает Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.

Мужчины призывного возраста имеют право находиться в ЕС

Отвечая на вопрос люксембургского корреспондента о возможных дискуссиях об отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, спикер отметил, что ему не известно о таких дебатах. По его словам, именно поэтому действующие правила будут оставаться в силе как минимум до марта 2027 года.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", — заявил Ламмерт.

В то же время, как сообщает газета Luxembourg Times, в Люксембурге прозвучали заявления о целесообразности возвращения мужчин, пригодных к военной службе. Министр обороны страны Юрико Бакес выразила поддержку министру внутренних дел Леону Глодену, который заявил, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к службе, должны вернуться домой.

"Сначала было много женщин и детей. В последние недели и месяцы мы видели, что приезжает также больше мужчин. И я думаю, что это фактически является определенной проблемой, если, с одной стороны, мы оказываем военную поддержку, чтобы украинцы могли защитить себя, и в то же время к нам приезжают молодые мужчины", — сказала Бакес.

Люксембург потратил на помощь Украине более 400 миллионов евро и планирует инвестировать еще 100 миллионов в этом году. Страна также возглавляет ИТ-коалицию в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины вместе с Эстонией и координирует поддержку в сфере связи и информационных технологий.

С марта 2022 года Европейский Союз предоставил временную защиту более 4 миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Статус временной защиты будет действовать до 4 марта 2027 года. В сентябре прошлого года Совет ЕС согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, которые предусматривают условия для их устойчивого возвращения и реинтеграции, когда это позволит ситуация с безопасностью, а также возможность постепенного перехода к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право.

Пребывание украинцев в Европе — последние новости

Украинцев предупредили о правилах пребывания в ЕС, которые будут действовать в марте. В случае нарушения норм компетентные органы могут применить депортацию.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который завершил действие акта о помощи гражданам Украины и интегрировал ключевые механизмы поддержки в общие правила предоставления защиты иностранцам. В президентской канцелярии уточнили, что это не отменяет программы помощи, а лишь встраивает ее в единую систему временной защиты.

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что ведомство работает над безопасным возвращением украинцев после завершения войны. Среди приоритетов — безопасность, жилье и трудоустройство граждан.