Перебування чоловіків призовного віку в ЄС — у Єврокомісії зробили заяву

Переселенці. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи, наразі не розглядається на рівні Євросоюзу. Чинні правила залишатимуться без змін щонайменше до березня 2027 року.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі у п'ятницю, 27 лютого, передає Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Чоловіки призовного віку мають право перебувати у ЄС

Відповідаючи на запитання люксембурзького кореспондента про можливі дискусії щодо скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, речник зазначив, що йому не відомо про такі дебати. За його словами, саме тому чинні правила залишатимуться в силі щонайменше до березня 2027 року.

"Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист — це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", — заявив Ламмерт.

Водночас, як повідомляє газета Luxembourg Times, у Люксембурзі пролунали заяви щодо доцільності повернення чоловіків, придатних до військової служби. Міністерка оборони країни Юріко Бакес висловила підтримку міністру внутрішніх справ Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до служби, повинні повернутися додому.

"Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки", — сказала Бакес.

Люксембург витратив на допомогу Україні понад 400 мільйонів євро та планує інвестувати ще 100 мільйонів цього року. Країна також очолює ІТ-коаліцію в межах Контактної групи з питань оборони України разом з Естонією та координує підтримку у сфері зв’язку й інформаційних технологій.

З березня 2022 року Європейський Союз надав тимчасовий захист понад 4 мільйонам українців, які були змушені залишити країну через війну. Статус тимчасового захисту діятиме до 4 березня 2027 року. Торік у вересні Рада ЄС погодила спільні рамки для переміщених українців, які передбачають умови для їхнього сталого повернення та реінтеграції, коли це дозволить безпекова ситуація, а також можливість поступового переходу до інших статусів проживання для тих, хто має на це право.

Перебування українців в Європі — останні новини

Українців попередили про правила перебування в ЄС, які будуть діяти у березні. У випадку порушення норм компетентні органи можуть застосувати депортацію.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який завершив дію акту про допомогу громадянам України та інтегрував ключові механізми підтримки до загальних правил надання захисту іноземцям. У президентській канцелярії уточнили, що це не скасовує програми допомоги, а лише вбудовує її у єдину систему тимчасового захисту.

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що відомство працює над безпечним поверненням українців після завершення війни. Серед пріоритетів — безпека, житло та працевлаштування громадян.