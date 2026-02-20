Польща скасовує спецзакон для українських біженців — що зміниться

Кароль Навроцький. Фото: кадр з відео

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який завершує дію акту про допомогу громадянам України та переносить ключові механізми до загальних норм про надання захисту іноземцям. У канцелярії президента наголосили, що інструменти підтримки не скасовують програму допомоги повністю, а лише вбудовують її у спільну систему тимчасового захисту.

У Польщі скасували закон про допомогу українським біженцям. Водночас це не означатиме, що програма повністю перестане працювати — її просто перенесуть у спільну систему тимчасового захисту для всіх іноземців.

Про це йдеться у заяві на сайті PAP, передає Новини.LIVE.

У Польщі змінюють закони щодо перебування українських біженців

За логікою документа, окрема правова система, що раніше діяла на підставі так званого Закону про допомогу, має бути закрита, а її ключові механізми інтегровані в Закон про надання захисту іноземцям, щоб тимчасовий захист працював у спільній рамці для всіх, а не лише окремо для українців.

У заяві, оприлюдненій канцелярією президента на платформі X, Навроцький заявив, що прийняв рішення про підписання із власним тиском на уряд і попереднім ветуванням. Він зазначив, що це змусило владу доопрацювати проєкт і внести зміни, яких, за його словами, очікували багато поляків і які він пропонував. Президент назвав це доказом того, що рішучість дає результат.

Польща не відмовляється від підтримки України

Окремо Навроцький наголосив, що Польща й надалі підтримує Україну "в її боротьбі проти імперської Росії", а перші місяці війни, за його словами, стали для країни перевіркою солідарності.

Він також охарактеризував новий підписаний закон як такий, що має захистити державні фінанси, впорядкувати систему та відновити відчуття елементарної справедливості.

Що зміниться для українських біженців в Польщі

Спеціальний акт, який діє з 2022 року, встановлював окремі спрощені правила для проживання, працевлаштування, доступу до виплат і освіти для біженців війни з України.

Документ продовжує право на легальне перебування осіб, які втекли від війни, а також громадян України, чиї дозволи на проживання продовжували через воєнні дії. Проте, подання заяв на легалізацію перебування буде можливим до 4 березня 2027 року.

Оновлена модель також закріплює PESEL UKR, як спосіб підтвердження легального проживання. Замість паперового посвідчення, яке раніше видавав керівник Управління у справах іноземців, буде перехід на електронну картку DIIA. Але ідентифікацію та підтвердження місця проживання дозволятимуть здійснювати через застосунок mObywatel.

Разом із цим до загального закону переносять норми спеціального акту щодо втрати та припинення статусу громадянина України в межах тимчасового захисту. Умови отримання сімейних допомог, які діяли за спеціальним законом, мають залишатися чинними до завершення періоду дії відповідних виплат.

Однією з найпомітніших новацій є правило щодо строків оформлення PESEL UKR. Закон передбачає, що якщо заяву на PESEL UKR не подали впродовж 30 днів від моменту в'їзду, то тимчасовий захист для біженців припиняється. Відсутність реєстрації після в'їзду трактуватиметься як неявна відмова від тимчасового захисту.

Що буде з виплатами для біженців в Польщі

Підписаний документ також звузить обсяг соціальних виплат, що їх пропонує керівник Управління у справах іноземців. Медична допомога вбуде доступна лише для неповнолітніх, працюючих осіб, жертв катувань та зґвалтувань, а також для особливо вразливих груп, які проживають у центрах колективного розміщення. Непрацюючим особам гарантований доступ до такого самого рівня медичної допомоги, як і для інших непрацюючих іноземців, які перебувають у Польщі.

У житловій та харчовій підтримці для біженців підхід також змінюють: допомогу планують обмежити особливо вразливими групами, якщо перехід на стандартні рішення польської системи означав би непропорційно високі витрати. Окремо в документі передбачено перенесення норм щодо доступу до медичної допомоги, можливості передачі установою соціального страхування даних про працевлаштованих осіб, а також правил ведення справ цією установою щодо людей, на яких поширюється тимчасовий захист.

Як надаватимуть освіту біженцям з України в Польщі

До завершення поточного навчального року у Польщі ще продовжать фінансування додаткових шкільних заходів, безкоштовного транспортування, фінансової допомоги учням, можливості навчання у підготовчому класі, додаткових уроків польської мови, збільшення лімітів на понаднормові години для вчителів, а також скасування вимоги офіційного підтвердження знання польської мови для асистентів учителів та міжкультурних асистентів. Проте після закінчення навчального року усі школи повернуться до звичайних правил роботи.

Ще одна зміна стосується тимчасового обмеження права подання заяви про міжнародний захист. Якщо раніше таке обмеження могло діяти не довше 60 днів, то закон підвищує граничний строк до 120 днів.

Набрання чинності новими нормами визначене, як зазначено в повідомленні, переважно на 5 березня 2026 року.

Зазначимо, що деякі країни також змінили правила перебування та забезпечення біженців з України.

Так у Німеччині запровадили низку нових правил та змін для українських біженців. Також в Чехії хочуть жорстко контролювати українців, які мають виплати, але при цьому часто їздять додому в Україну.

Втім у Канаді вирішили полегшити правила перебування в країні для українців, які прибули до країни в рамках воз'єднання з сім'єю.