PESEL UKR в Польше — новые правила для украинских беженцев

В Польше отменили закон о помощи украинским беженцам. В то же время это не означает, что программа полностью перестанет работать — ее просто перенесут в общую систему временной защиты для всех иностранцев.

Об этом говорится в заявлении на сайте PAP, передает Новини.LIVE.

В Польше меняют законы относительно пребывания украинских беженцев

По логике документа, отдельная правовая система, ранее действовавшая на основании так называемого Закона о помощи, должна быть закрыта, а ее ключевые механизмы интегрированы в Закон о предоставлении защиты иностранцам, чтобы временная защита работала в общей рамке для всех, а не только отдельно для украинцев.

В заявлении, обнародованном канцелярией президента на платформе X, Навроцкий заявил, что принял решение о подписании с собственным давлением на правительство и предварительным ветированием. Он отметил, что это заставило власть доработать проект и внести изменения, которых, по его словам, ожидали многие поляки и которые он предлагал. Президент назвал это доказательством того, что решимость дает результат.

Польша не отказывается от поддержки Украины

Отдельно Навроцкий отметил, что Польша и в дальнейшем поддерживает Украину "в ее борьбе против имперской России", а первые месяцы войны, по его словам, стали для страны проверкой солидарности.

Он также охарактеризовал новый подписанный закон как такой, который должен защитить государственные финансы, упорядочить систему и восстановить чувство элементарной справедливости.

Что изменится для украинских беженцев в Польше

Специальный акт, который действует с 2022 года, устанавливал отдельные упрощенные правила для проживания, трудоустройства, доступа к выплатам и образования для беженцев войны из Украины.

Документ продлевает право на легальное пребывание лиц, бежавших от войны, а также граждан Украины, чьи разрешения на проживание продлевали из-за военных действий. Однако, подача заявлений на легализацию пребывания будет возможна до 4 марта 2027 года.

Обновленная модель также закрепляет PESEL UKR, как способ подтверждения легального проживания. Вместо бумажного удостоверения, которое ранее выдавал руководитель Управления по делам иностранцев, будет переход на электронную карточку DIIA. Но идентификацию и подтверждение места жительства позволят осуществлять через приложение mObywatel.

Вместе с этим в общий закон переносят нормы специального акта о потере и прекращении статуса гражданина Украины в пределах временной защиты. Условия получения семейных пособий, которые действовали по специальному закону, должны оставаться в силе до завершения периода действия соответствующих выплат.

Одной из самых заметных новаций является правило относительно сроков оформления PESEL UKR. Закон предусматривает, что если заявление на PESEL UKR не подали в течение 30 дней с момента въезда, то временная защита для беженцев прекращается. Отсутствие регистрации после въезда будет трактоваться как неявный отказ от временной защиты.

Что будет с выплатами для беженцев в Польше

Подписанный документ также сузит объем социальных выплат, которые предлагает руководитель Управления по делам иностранцев. Медицинская помощь будет доступна только для несовершеннолетних, работающих лиц, жертв пыток и изнасилований, а также для особо уязвимых групп, проживающих в центрах коллективного размещения. Неработающим лицам гарантирован доступ к такому же уровню медицинской помощи, как и для других неработающих иностранцев, находящихся в Польше.

В жилищной и пищевой поддержке для беженцев подход также меняют: помощь планируют ограничить особо уязвимыми группами, если переход на стандартные решения польской системы означал бы непропорционально высокие расходы. Отдельно в документе предусмотрен перенос норм относительно доступа к медицинской помощи, возможности передачи учреждением социального страхования данных о трудоустроенных лицах, а также правил ведения дел этим учреждением в отношении людей, на которых распространяется временная защита.

Как будут предоставлять образование беженцам из Украины в Польше

До завершения текущего учебного года в Польше еще продолжат финансирование дополнительных школьных мероприятий, бесплатной транспортировки, финансовой помощи ученикам, возможности обучения в подготовительном классе, дополнительных уроков польского языка, увеличение лимитов на сверхурочные часы для учителей, а также отмена требования официального подтверждения знания польского языка для ассистентов учителей и межкультурных ассистентов. Однако после окончания учебного года все школы вернутся к обычным правилам работы.

Еще одно изменение касается временного ограничения права подачи заявления о международной защите. Если раньше такое ограничение могло действовать не дольше 60 дней, то закон повышает предельный срок до 120 дней.

Вступление в силу новых норм определено, как указано в сообщении, преимущественно на 5 марта 2026 года.

Отметим, что некоторые страны также изменили правила пребывания и обеспечения беженцев из Украины.

Так в Германии ввели ряд новых правил и изменений для украинских беженцев. Также в Чехии хотят жестко контролировать украинцев, которые имеют выплаты, но при этом часто ездят домой в Украину.

Впрочем в Канаде решили облегчить правила пребывания в стране для украинцев, которые прибыли в страну в рамках воссоединения с семьей.