Україна
Експерт пояснив, чому висилання українців з Польщі неможливе

Експерт пояснив, чому висилання українців з Польщі неможливе

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:55
Експерт пояснив, чому Польща не може висилати українських чоловіків
Українці ДП "Документ" у Варшаві. Фото: кадр з відео

Експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський пояснив, чому немає правових підстав висилати українських чоловіків з Польщі. За його словами, там вони перебувають легально.

Про це Лукаш Адамський розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Висилання українців з Польщі неможливе

У Німеччині лунають заклики відправляти українських чоловіків додому. Про ситуацію в Польщі розповів Адамський. За його словами, подібні настрої є також в Польщі. Частина суспільства країни емоційно реагує на публічні приклади "нормального життя" українців під час війни. Зокрема, йдеться про відпочинок в Буковелі.

"Тобто треба пояснювати цим полякам, що українські біженці, які в Польщі, також чоловіки, вони мають право перебувати, що не можна вимагати від людей, які легально перебувають в Польщі, щоб вони добровільно поверталися до України і, мабуть, там йшли на фронт, хоч розумію, що такі є настрої поляків і, до речі, в частини українців, зокрема тих, які залишилися в Україні, які теж би хотіли, щоб, якомога більше українських чоловіків повернулося до України", — каже експерт.

Він наголосив, що правових підстав для того, аби висилати чоловіків з Польщі немає.

Нагадаємо, умови життя українських біженців у Чехії можуть суттєво змінитися. Уряд розглядає можливість скасування виплат і пільг для тих, хто періодично повертається додому.

А у Німеччині планують переглянути плани щодо українських чоловіків призовного віку, які перебувають в країні.

