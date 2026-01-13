Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт объяснил, почему высылка украинцев из Польши невозможна

Эксперт объяснил, почему высылка украинцев из Польши невозможна

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:55
Эксперт объяснил, почему Польша не может высылать украинских мужчин
Украинцы ГП "Документ" в Варшаве. Фото: кадр из видео

Эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский объяснил, почему нет правовых оснований высылать украинских мужчин из Польши. По его словам, там они находятся легально.

Об этом Лукаш Адамский рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Высылка украинцев из Польши невозможна

В Германии раздаются призывы отправлять украинских мужчин домой. О ситуации в Польше рассказал Адамский. По его словам, подобные настроения есть также в Польше. Часть общества страны эмоционально реагирует на публичные примеры "нормальной жизни" украинцев во время войны. В частности, речь идет об отдыхе в Буковеле.

"То есть надо объяснять этим полякам, что украинские беженцы, которые в Польше, также мужчины, они имеют право находиться, что нельзя требовать от людей, которые легально находятся в Польше, чтобы они добровольно возвращались в Украину и, видимо, там шли на фронт, хотя понимаю, что такие есть настроения поляков и, кстати, у части украинцев, в частности тех, которые остались в Украине, которые тоже бы хотели, чтобы как можно больше украинских мужчин вернулось в Украину", — говорит эксперт.

Он отметил, что правовых оснований для того, чтобы высылать мужчин из Польши нет.

Напомним, условия жизни украинских беженцев в Чехии могут существенно измениться. Правительство рассматривает возможность отмены выплат и льгот для тех, кто периодически возвращается домой.

А в Германии планируют пересмотреть планы относительно украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в стране.

Польша война украинцы Украина беженцы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации