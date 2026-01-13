Эксперт объяснил, почему Польша не может высылать украинских мужчин

Украинцы ГП "Документ" в Варшаве. Фото: кадр из видео

Эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский объяснил, почему нет правовых оснований высылать украинских мужчин из Польши. По его словам, там они находятся легально.

Об этом Лукаш Адамский рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Высылка украинцев из Польши невозможна

В Германии раздаются призывы отправлять украинских мужчин домой. О ситуации в Польше рассказал Адамский. По его словам, подобные настроения есть также в Польше. Часть общества страны эмоционально реагирует на публичные примеры "нормальной жизни" украинцев во время войны. В частности, речь идет об отдыхе в Буковеле.

"То есть надо объяснять этим полякам, что украинские беженцы, которые в Польше, также мужчины, они имеют право находиться, что нельзя требовать от людей, которые легально находятся в Польше, чтобы они добровольно возвращались в Украину и, видимо, там шли на фронт, хотя понимаю, что такие есть настроения поляков и, кстати, у части украинцев, в частности тех, которые остались в Украине, которые тоже бы хотели, чтобы как можно больше украинских мужчин вернулось в Украину", — говорит эксперт.

Он отметил, что правовых оснований для того, чтобы высылать мужчин из Польши нет.

Напомним, условия жизни украинских беженцев в Чехии могут существенно измениться. Правительство рассматривает возможность отмены выплат и льгот для тех, кто периодически возвращается домой.

А в Германии планируют пересмотреть планы относительно украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в стране.