В Германии хотят ужесточить правила для украинских переселенцев

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Христианско-социальный союз Германии выступает за более жесткий подход к миграционной политике. В частности, партия предлагает пересмотреть условия пребывания переселенцев из Украины.

Об этом сообщает Merkur в пятницу, 2 января.

Что предлагают в Германии в отношении переселенцев

"ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не разрешать обратные поездки беженцам ("отпуска на родину"). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, "поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите", — говорится в материале.

Партия отдельно заявляет о планах относительно украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии.

Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать годных к службе граждан Украины домой для участия в обороне государства.

Кроме этого, партия требует ввести финансовое участие искателей убежища в расходах на проживание. В проекте решения отмечается, что с апреля 2025 года это правило будет распространяться и на новоприбывших украинцев, а их имеющиеся активы должны использоваться для покрытия расходов на пребывание в Германии.

В проекте решения зимнего совещания ХСС, представитель которой Александер Добриндт сейчас возглавляет МВД Германии, говорится об общем усилении миграционной политики.

Документ предусматривает сохранение пограничного контроля, создание за пределами ЕС центров возвращения для отклоненных искателей убежища, а также расширение депортаций в 2026 году с использованием регулярных авиарейсов, в частности в Сирию и Афганистан.

"Гражданская война в Сирии завершилась. Страна находится в фазе восстановления", — говорится в проекте решения.

