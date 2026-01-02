Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Німеччині пропонують жорстку політику щодо біженців з України

У Німеччині пропонують жорстку політику щодо біженців з України

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 23:00
У Німеччині хочуть посилити правила для українських переселенців
Українські біженці. Фото: УНІАН

Християнсько-соціальний союз Німеччини виступає за жорсткіший підхід до міграційної політики. Зокрема, партія пропонує переглянути умови перебування переселенців з України.

Про це повідомляє Merkur у пʼятницю, 2 січня.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують у Німеччині щодо переселенців

"ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям ("відпустки на батьківщину"). Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, "оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті", — йдеться у матеріалі.

Партія окремо заявляє про плани щодо українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині.

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн пропонує повертати придатних до служби громадян України додому для участі в обороні держави.

Окрім цього, партія вимагає запровадити фінансову участь шукачів притулку у витратах на проживання. У проєкті рішення зазначається, що з квітня 2025 року це правило поширюватиметься і на новоприбулих українців, а їхні наявні активи мають використовуватися для покриття витрат на перебування в Німеччині.

У проєкті рішення зимової наради ХСС, представник якої Александер Добріндт нині очолює МВС Німеччини, йдеться про загальне посилення міграційної політики.

Документ передбачає збереження прикордонного контролю, створення за межами ЄС центрів повернення для відхилених шукачів притулку, а також розширення депортацій у 2026 році з використанням регулярних авіарейсів, зокрема до Сирії та Афганістану.

"Громадянська війна в Сирії завершилася. Країна перебуває у фазі відбудови", — йдеться в проєкті рішення.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чого чекати українцям у Польщі цього року.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати найбільші зарплати у декількох країнах Європи. Зокрема, йдеться про Люксембург, Данію та Ірландію.

Німеччина українці Україна біженці переселенці
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації