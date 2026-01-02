У Німеччині хочуть посилити правила для українських переселенців

Українські біженці. Фото: УНІАН

Християнсько-соціальний союз Німеччини виступає за жорсткіший підхід до міграційної політики. Зокрема, партія пропонує переглянути умови перебування переселенців з України.

Про це повідомляє Merkur у пʼятницю, 2 січня.

Що пропонують у Німеччині щодо переселенців

"ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям ("відпустки на батьківщину"). Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, "оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті", — йдеться у матеріалі.

Партія окремо заявляє про плани щодо українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині.

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн пропонує повертати придатних до служби громадян України додому для участі в обороні держави.

Окрім цього, партія вимагає запровадити фінансову участь шукачів притулку у витратах на проживання. У проєкті рішення зазначається, що з квітня 2025 року це правило поширюватиметься і на новоприбулих українців, а їхні наявні активи мають використовуватися для покриття витрат на перебування в Німеччині.

У проєкті рішення зимової наради ХСС, представник якої Александер Добріндт нині очолює МВС Німеччини, йдеться про загальне посилення міграційної політики.

Документ передбачає збереження прикордонного контролю, створення за межами ЄС центрів повернення для відхилених шукачів притулку, а також розширення депортацій у 2026 році з використанням регулярних авіарейсів, зокрема до Сирії та Афганістану.

"Громадянська війна в Сирії завершилася. Країна перебуває у фазі відбудови", — йдеться в проєкті рішення.

