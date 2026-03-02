Видео
Україна
Видео

Зеленский объяснил, почему важна четкая дата вступления Украины в ЕС

Зеленский объяснил, почему важна четкая дата вступления Украины в ЕС

Дата публикации 2 марта 2026 13:41
Зеленский объяснил, почему важна четкая дата вступления Украины в ЕС
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему важно установить точную дату вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, страна к 2027 году технически будет готова стать членом блока.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Вступление Украины в Евросоюз

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Европейский союз Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
