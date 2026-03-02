Відео
Зеленський пояснив, чому важлива чітка дата вступу України до ЄС

Зеленський пояснив, чому важлива чітка дата вступу України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:41
Зеленський пояснив, чому важлива чітка дата вступу України до ЄС
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому важливо встановити точну дату вступу України до Європейського Союзу. За його словами, країна до 2027 року технічно буде готова стати членом блоку.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вступ України до Євросоюзу

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Європейський союз Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
