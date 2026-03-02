Зеленський пояснив, чому важлива чітка дата вступу України до ЄС

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому важливо встановити точну дату вступу України до Європейського Союзу. За його словами, країна до 2027 року технічно буде готова стати членом блоку.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вступ України до Євросоюзу

Новина доповнюється...