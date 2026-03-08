Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лібанова заявила, що Європа змінює підхід до українських біженців

Лібанова заявила, що Європа змінює підхід до українських біженців

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 20:05
Чи справді Європа прагне позбутися українських біженців — Лібанова відповіла
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Фото: кадр з відео

Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців переїхали у Європу, рятуючись від війни. Країни ЄС надали не лише притулок, а й розробили для біженців різні програми підтримки. Попри поширену думку, що українцям в Європі вже не раді, насправді країни ЄС не хочуть втрачати цих людей.

Про це в інтерв'ю Юлії Литвиненко на Новини.LIVE розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Реклама
Читайте також:

Європа не готова відпустити українців

Як зазначила Лібанова, випадки депортації українців з країн Європи дійсно трапляються. Однак це буває рідко і йдеться про зовсім незначну частину від мільйонів громадян, які зараз перебувають у ЄС.

"Європа думає над тим, як залишити українців у себе", — наголосила Лібанова.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН наголосила, що зараз європейці змінюють політику щодо біженців з України. Зокрема, йдеться про працевлаштування.

"Європа масово починає переорієнтовувати програми допомоги на програми працевлаштування", — заявила Лібанова.

Українські переселенці за кордоном

Нещодавно міністр соціальної політики Денис Улютін в коментарі Новини.LIVE заявив, що держава вже працює над тим, аби повернути українців додому ще до завершення війни. Наразі є кілька основних питань, над якими працюють — безпекова ситуація, житло та робота.

Водночас у Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінив правила тимчасового захисту для українців. Таким рішенням завершили дію акту про допомогу громадянам України. Основні механізми перенесли до загальних норм про надання захисту іноземцям.

Раніше речник Європейської комісії Маркус Ламмерт зазначив, що наразі ЄС не розглядає питання щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку. За його словами, вони перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи й чинні правила не будуть змінюватися щонайменше до березня 2027 року.

українці Європа біженці переселенці Елла Лібанова
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації