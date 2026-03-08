Чи справді Європа прагне позбутися українських біженців — Лібанова відповіла

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Фото: кадр з відео

Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців переїхали у Європу, рятуючись від війни. Країни ЄС надали не лише притулок, а й розробили для біженців різні програми підтримки. Попри поширену думку, що українцям в Європі вже не раді, насправді країни ЄС не хочуть втрачати цих людей.

Про це в інтерв'ю Юлії Литвиненко на Новини.LIVE розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Європа не готова відпустити українців

Як зазначила Лібанова, випадки депортації українців з країн Європи дійсно трапляються. Однак це буває рідко і йдеться про зовсім незначну частину від мільйонів громадян, які зараз перебувають у ЄС.

"Європа думає над тим, як залишити українців у себе", — наголосила Лібанова.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН наголосила, що зараз європейці змінюють політику щодо біженців з України. Зокрема, йдеться про працевлаштування.

"Європа масово починає переорієнтовувати програми допомоги на програми працевлаштування", — заявила Лібанова.

Українські переселенці за кордоном

Нещодавно міністр соціальної політики Денис Улютін в коментарі Новини.LIVE заявив, що держава вже працює над тим, аби повернути українців додому ще до завершення війни. Наразі є кілька основних питань, над якими працюють — безпекова ситуація, житло та робота.

Водночас у Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінив правила тимчасового захисту для українців. Таким рішенням завершили дію акту про допомогу громадянам України. Основні механізми перенесли до загальних норм про надання захисту іноземцям.

Раніше речник Європейської комісії Маркус Ламмерт зазначив, що наразі ЄС не розглядає питання щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку. За його словами, вони перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи й чинні правила не будуть змінюватися щонайменше до березня 2027 року.