Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі у вівторок, 24 березня, під ворожий удар потрапив 14-поверховий будинок. Дані про постраждалих після атаки ще уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росія вдарила дроном по 14-поверхівці в Дніпрі

Після сигналу повітряної тривоги, який у регіоні пролунав о 10:02, у Дніпрі менш ніж за годину почули вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджень зазнала 14-поверхівка.

За даними станом на 10:59 внаслідок атаки поранення отримали троє людей, яким медики надають допомогу на місці.

Повідомлення від начальника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Відомо, що у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Російські війська здійснили атаку дроном.

В соцмережах почали публікувати фото та відео наслідків атаки по багатоповерхівці. На фото чітко видно, що у будинку пошкоджені всі вікна та балконні споруди.

Згодом Олександр Ганжа додав: "Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі".

Будинок в Дніпрі, куди влетів "Шахед". Фото: соцмережі

Руйнування в будинку. Фото: соцмережі

Тим часом атака на місто триває. Влада закликала місцевих жителів бути в безпечних місцях.

Зазначимо, що в ніч проти 24 березня, Росія влаштувала масований обстріл України із застосуванням різних видів зброї.

Відомо, що внаслідок атаки у кількох регіонах є загиблі та суттєві руйнування цивільної інфраструктури. А в Харківській області дрон вдарив по електричці у Слатине та вбив чоловіка.