Россия ударила по многоэтажке в Днепре

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре во вторник, 24 марта, под вражеский удар попал 14-этажный дом. Данные о пострадавших после атаки еще уточняются.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

После сигнала воздушной тревоги, который в регионе прозвучал в 10:02, в Днепре менее чем через час услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате атаки повреждения получила 14-этажка.

По данным на 10:59, в результате нападения ранения получили три человека, которым медики оказывают помощь на месте.

Сообщение от начальника Днепропетровской ОГА. Фото: скриншот

Известно, что в многоэтажке вспыхнул пожар. Российские войска осуществили атаку дроном.

В соцсетях начали публиковать фото и видео последствий атаки по многоэтажке. На фото четко видно, что в доме повреждены все окна и балконные сооружения.

Позже Александр Ганжа добавил: "В результате российского удара в многоэтажном доме в Днепре повреждены стены, балконы, окна и технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары".

Дом в Днепре, куда влетел "Шахед". Фото: соцсети

Разрушения в доме. Фото: соцсети

Тем временем атака на город продолжается. Власти призвали местных жителей быть в безопасных местах.

Отметим, что в ночь на 24 марта, Россия устроила массированный обстрел Украины с применением различных видов оружия.

Известно, что в результате атаки в нескольких регионах есть погибшие и существенные разрушения гражданской инфраструктуры. А в Харьковской области дрон ударил по электричке в Слатино и убил мужчину.