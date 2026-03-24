Понад 40 постраждалих: Зеленський про наслідки атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки атаки російських окупантів на міста України 24 березня. За його даними, наразі відомо про більш ніж 40 постраждалих. Серед них є п'ятеро дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням не вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що сьогодні протягом майже всієї доби Росія атакувала Україну дронами різних типів, зокрема "Шахедами", а також ракетами.

За інформацією глава держави, лише за день зафіксовано понад 550 ворожих дронів, більшість яких збили українські захисники неба. Однак є влучання у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, а також у Хмельницькій, Рівненській, Харківській областях та на Дніпровщині.

Внаслідок атак РФ загинули люди.

"Сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б’є по Україні "Шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "Шахеди". Увесь день — нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість — саме "Шахеди". Географія цього удару дуже широка. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них — п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога", — поінформував президент.

За словами лідера, ключовою метою ворога залишаються енергетичні об’єкти, але постраждали й цивільні будівлі: історичний центр Львова, де загорілася церква Святого Андрія XVII століття. А в Івано-Франківську — пологовий будинок.

Зеленський підкреслив, що масштаб атак свідчить про відсутність наміру Росії завершувати війну, і що без додаткового тиску на Москву та значних втрат у Росії мир не настане.

Зеленський про мирні переговори

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів України зі США, наголосивши, що Росія поки не готова до миру.

"Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає — Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією — реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії. Мир повинен бути надійним — саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково", — наголосив лідер.

Нагадаємо, що у вівторок вдень російські окупанти безпілотниками атакували низку міст України. Потужні вибухи лунали, зокрема, у Львові, Тернополі, Вінниці та Івано-Франківську. У містах спостерігалися масштабні пожежі та задимлення.

Також російські війська завдавали ударів по Україні у ніч проти 24 березня. Окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури. Загалом було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу.

Крім того, ми інформували, що у Дніпрі внаслідок російської атаки 24 березня постраждала не лише одна 14-поверхівка. Пошкоджень зазнали ще вісім житлових будинків і два дитячі садки.