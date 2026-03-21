Трамп заявил, что рассматривает завершение против Ирана

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают сворачивание боевых действий против Ирана. В то же время он обвинил страны НАТО в трусости.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что сказал Трамп о возможном завершении войны против Ирана

"Мы очень близки к достижению наших целей, рассматривая возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", — заявил Трамп.

Он также перечислил цели, к которым близки США. Среди них:

полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и всего, что с ними связано;

уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;

ликвидация военно-морских и военно-воздушных сил Ирана, включая зенитное вооружение;

не допускать приближение Ирана к ядерному потенциалу и всегда в положении, позволяющем США быстро и эффективно реагировать на такую ситуацию, если она произойдет;

защита на самом высоком уровне ближневосточных союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие.

Также Трамп добавил, что Ормузский пролив должны будут контролировать и охранять те страны, которые его используют. В случае чего, США помогут странам.

"Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости, другими странами, которые его используют — Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузскому проливу, но это не должно быть необходимым после устранения угрозы со стороны Ирана. Важно отметить, что для них это будет несложная военная операция", — подчеркнул глава Белого дома.

Что сказал Трамп о НАТО

В еще одном посте Трамп жестко раскритиковал партнеров за пассивность в противодействии ядерным амбициям Ирана, а также нежелании помогать с Ормузским проливом.

"Без США НАТО — это "бумажный тигр"! Они не хотели вступать в борьбу за ядерный Иран. Теперь они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива", — написал президент.

Он добавил, что операция по деблокированию пролива является простым военным маневром с минимальным риском, однако в НАТО избегают решительных действий.

"Это так легко для них сделать, с таким незначительным риском. Трусы, и мы помним!", — резюмировал Трамп.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уже выиграла в войне на Ближнем Востоке. Но в связи с продолжением блокады Ормузского пролива, он назвал такие действия Ирана нечестными.

Также мы писали, что в ночь на 18 марта (по киевскому времени) США успешно нанесли удары по укрепленным ракетным объектам Ирана в районе Ормузкого пролива.