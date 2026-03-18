Главная Новости дня США атаковали ракетные позиции Ирана у Ормузского пролива

США атаковали ракетные позиции Ирана у Ормузского пролива

Дата публикации 18 марта 2026 05:05
США атаковали ракетные позиции Ирана у Ормузского пролива
Снаряжение ракетами американских бомбардировщиков. Фото: Reuters/Toby Melville

Вооруженные силы США нанесли удары по укрепленным ракетным объектам Ирана в районе Ормузского пролива. Атака была проведена несколько часов назад и стала частью обострения ситуации в регионе. Удары пришлись по позициям вдоль иранского побережья.

Для операции использовались тяжелые авиабомбы большой мощности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X Центрального командования США. 

Читайте также:

В заявлении отмечается, что были применены глубоко проникающие боеприпасы весом около 5000 фунтов. Целями стали ракетные установки, которые, по оценке США, представляли угрозу для международного судоходства. Речь идет о противокорабельных крылатых ракетах, размещенных вблизи ключевого морского маршрута. Ормузский пролив остается одним из важнейших коридоров для мировой торговли нефтью. 

Самолет США F/A-18F Super Hornet в небе над Ираном
Американский бомбардировщик во время вылета. Фото: Reuters

Серьезный удар по позициям Ирана

На фоне военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана Тегеран фактически ограничил движение через Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит около 20% мировых поставок нефти, что уже повлияло на цены на энергоресурсы. Ситуация вызвала обеспокоенность на международном уровне и усилила риски для глобальной экономики.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны и партнеров подключиться к усилиям по разблокированию пролива. Однако ряд государств, включая Японию и Францию, не поддержали эту инициативу. Это осложняет формирование единой позиции по урегулированию ситуации в регионе.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением относительно ситуации в Ормузском проливе. 

Кроме тем Украины и Ирана, президент США сообщил о намерении повлиять на политическую обстановку на Кубе.

США Иран Дональд Трамп ракетный удар Ближний Восток
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
