США атакували ракетні позиції Ірану біля Ормузької протоки

Спорядження ракетами американських бомбардувальників. Фото: Reuters/Toby Melville

Збройні сили США завдали ударів по укріплених ракетних об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. Атака була проведена декілька годин тому і стала частиною загострення ситуації в регіоні. Удари припали на позиції вздовж іранського узбережжя.

Для операції використовували важкі авіабомби великої потужності, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт у соцмережі X Центрального командування США.

У заяві наголошується, що були застосовані боєприпаси глибокого проникнення вагою близько 5000 фунтів. Цілями стали ракетні установки, які, за оцінкою США, становили загрозу для міжнародного судноплавства. Йдеться про протикорабельні крилаті ракети, розміщені поблизу ключового морського маршруту. Ормузька протока залишається одним із найважливіших коридорів для світової торгівлі нафтою.

Американський бомбардувальник під час вильоту. Фото: Reuters

Серйозний удар по позиціях Ірану

На тлі військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану Тегеран фактично обмежив рух через Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти, що вже вплинуло на ціни на енергоресурси. Ситуація викликала занепокоєння на міжнародному рівні та посилила ризики для глобальної економіки.

Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни та партнерів долучитися до зусиль із розблокування протоки. Однак низка держав, включно з Японією та Францією, не підтримали цю ініціативу. Це ускладнює формування єдиної позиції щодо врегулювання ситуації в регіоні.

