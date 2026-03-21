Трамп заявив, що розглядає завершення проти Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають згортання бойових дій проти Ірану. Водночас він звинуватив країни НАТО в боягузтві.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про можливе завершення війни проти Ірану
"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, розглядаючи можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", — заявив Трамп.
Він також перерахував цілі, до яких близькі США. Серед них:
- повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок і всього, що з ними пов'язано;
- знищення оборонно-промислової бази Ірану;
- ліквідація військово-морських і військово-повітряних сил Ірану, включно із зенітним озброєнням;
- не допускати наближення Ірану до ядерного потенціалу і завжди перебувати в положенні, яке дає змогу США швидко й ефективно реагувати на таку ситуацію, якщо вона станеться;
- захист на найвищому рівні близькосхідних союзників, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією, Катаром, ОАЕ, Бахрейном, Кувейтом та іншими.
Також Трамп додав, що Ормузьку протоку повинні будуть контролювати і охороняти ті країни, які її використовують. У разі чого, США допоможуть країнам.
"Ормузьку протоку повинні будуть охороняти і контролювати, у міру необхідності, інші країни, які її використовують — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але це не має бути необхідним після усунення загрози з боку Ірану. Важливо зазначити, що для них це буде нескладна військова операція", — підкреслив глава Білого дому.
Що сказав Трамп про НАТО
У ще одному пості Трамп жорстко розкритикував партнерів за пасивність у протидії ядерним амбіціям Ірану, а також небажанні допомагати з Ормузькою протокою.
"Без США НАТО — це "паперовий тигр"! Вони не хотіли вступати в боротьбу за ядерний Іран. Тепер вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", — написав президент.
Він додав, що операція з деблокування протоки є простим військовим маневром із мінімальним ризиком, проте в НАТО уникають рішучих дій.
"Це так легко для них зробити, з таким незначним ризиком. Боягузи, і ми пам'ятаємо!", — резюмував Трамп.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Америка вже виграла у війні на Близькому Сході. Але у зв'язку з продовженням блокади Ормузької протоки, він назвав такі дії Ірану нечесними.
Також ми писали, що в ніч на 18 березня (за київським часом) США успішно завдали ударів по укріплених ракетних об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.
