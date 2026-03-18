Трамп хочет остановить войну в Украине, чтобы ослабить Китай

Президент США Дональд Трамп не хочет отказываться от мирного соглашения о прекращении войны в Украине. Основная причина — Китай. Американский лидер убежден, что это ослабит союз Москвы и Пекина.

Реклама

Читайте также:

Как отмечает издание, Трамп имеет долгосрочную стратегическую цель — противодействовать Китаю. Администрация президента США убеждена, что стимулирование России прекратить войну в Украине, ее экономическое восстановление и американские инвестиции могут привести к тому, что союз Москвы и Пекина существенно ослабнет.

Трамп считает самой большой геополитической угрозой для США именно Китай, а не Россию. Это объясняет, почему после долгих месяцев переговоров и многочисленных угроз отказаться от дальнейшего участия в них, Америка все равно продолжает искать способы остановить войну в Украине.

Один из чиновников администрации Трампа, на условиях анонимности, заявил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" для США способен создать "другой баланс сил с Китаем, который может быть очень и очень выгодным".

Многие аналитики считают, что такой план Трампа вряд ли имеет шансы на успех. По меньшей мере, пока российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти. В то же время один из украинских чиновников заявил, что идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает значительное беспокойство у Украины.

Последние заявления Трампа по Украине

Недавно президент США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине. Он отметил, что Вашингтон дал Киеву значительные ресурсы в виде финансовой поддержки и военной помощи. По словам Трампа, без этой помощи "с Украиной было бы покончено за один день".

В то же время президент США недавно снова заговорил о том, что Владимир Путин якобы готов заключить сделку. Трамп заявил, что договориться с Зеленским "гораздо сложнее".

Кроме того, ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не боится Европы. Американский президент убежден, что российский диктатор опасается только США.