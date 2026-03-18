Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп хочет остановить войну в Украине, чтобы ослабить Китай

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 10:34
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет отказываться от мирного соглашения о прекращении войны в Украине. Основная причина — Китай. Американский лидер убежден, что это ослабит союз Москвы и Пекина.

Об этом говорится в материале РоІітісо, передает Новини.LIVE.

Как отмечает издание, Трамп имеет долгосрочную стратегическую цель — противодействовать Китаю. Администрация президента США убеждена, что стимулирование России прекратить войну в Украине, ее экономическое восстановление и американские инвестиции могут привести к тому, что союз Москвы и Пекина существенно ослабнет.

Трамп считает самой большой геополитической угрозой для США именно Китай, а не Россию. Это объясняет, почему после долгих месяцев переговоров и многочисленных угроз отказаться от дальнейшего участия в них, Америка все равно продолжает искать способы остановить войну в Украине.

Один из чиновников администрации Трампа, на условиях анонимности, заявил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" для США способен создать "другой баланс сил с Китаем, который может быть очень и очень выгодным".

Многие аналитики считают, что такой план Трампа вряд ли имеет шансы на успех. По меньшей мере, пока российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти. В то же время один из украинских чиновников заявил, что идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает значительное беспокойство у Украины.

Последние заявления Трампа по Украине

Недавно президент США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине. Он отметил, что Вашингтон дал Киеву значительные ресурсы в виде финансовой поддержки и военной помощи. По словам Трампа, без этой помощи "с Украиной было бы покончено за один день".

В то же время президент США недавно снова заговорил о том, что Владимир Путин якобы готов заключить сделку. Трамп заявил, что договориться с Зеленским "гораздо сложнее".

Кроме того, ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не боится Европы. Американский президент убежден, что российский диктатор опасается только США.

Китай Дональд Трамп война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации