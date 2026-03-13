Трамп хоче мирну угоду, яка буде вигідна США — заява Уитакера

Президент США Дональд Трамп — сторонник мирного урегулирования и рассматривает возможность начала военных операций только в том случае, если не удается достичь соглашения дипломатическим путем. При этом он стремится к заключению мирного соглашения, которое, прежде всего, будет выгодно для Америки.

Об этом в эфире Fox News заявил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер, передает Новини.LIVE в пятницу, 13 марта.

"Знаете, президент Трамп — миротворец, который ставит дипломатию на первое место. Только когда он понимает, что соглашения не будет, то рассматривает силовые варианты", — отметил Уитакер.

Он добавил, что Дональд Трамп продолжит продвигать американские интересы. В частности, США хотят, чтобы союзники взяли на себя большую часть "бремени" и поддерживали то, что делает Вашингтон.

"Независимо от того, это ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас в Иране, или попытка решить российско-украинскую войну, время для мира всегда сейчас. Президент Трамп всегда ищет мирного соглашения, но он также ищет мирного соглашения, которое было бы прежде всего для Америки, что принесло бы пользу США и нашему народу", — отметил Уитакер.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке. Он заявил, что Америке не нужна помощь Украины.

Также Трамп сделал предупреждение Ирану. Он заявил, что Соединенные Штаты Америки могут уничтожить электросеть страны за час.

Кроме того, Президент США отметил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, то последствия могут быть ужасными. В частности, Америка пригрозила в разы более сильными ударами, чем предыдущие.