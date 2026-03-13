Головна Новини дня Вітакер заявив, що Трамп шукає вигідну для США мирну угоду

Вітакер заявив, що Трамп шукає вигідну для США мирну угоду

Дата публікації: 13 березня 2026 20:30
Трамп хоче укласти угоду, яка буде насамперед вигідною США, — Вітакер
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп — миротворець, який йде на військову операцію лише за крайної потреби. Водночас він не погодиться на мирну угоду, якщо вона не буде, насамперед, відповідати інтересам США.

Про це в ефірі Fox News заявив представник США в НАТО Метью Вітакер, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 13 березня.

"Знаєте, президент Трамп — миротворець, який ставить дипломатію на перше місце. Лише коли він розуміє, що угоди не буде, то розглядає силові варіанти", — зазначив Вітакер.

Він додав, що Дональд Трамп продовжить просувати американські інтереси. Зокрема, США прагнуть, аби союзники взяли на себе більшу частину "тягара" та підтримували те, що робить Вашингтон.

"Незалежно від того, чи це ситуація, з якою ми стикаємося зараз в Ірані, чи спроба вирішити російсько-українську війну, час для миру завжди зараз. Президент Трамп завжди шукає мирної угоди, але він також шукає мирної угоди, яка б була перш за все для Америки, що принесло б користь США та нашому народу", — зазначив Вітакер.

Останні заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп висловився щодо протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході. Він заявив, що Америці не потрібна допомога України.

Також Трамп зробив попередження Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки можуть знищити електромережу країни за годину.

Крім того, Президент США зазначив, що якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, то наслідки можуть бути жахливими. Зокрема, Америка пригрозила у рази сильнішими ударами за попередні.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
