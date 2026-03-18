Трамп хоче зупити війну в Україні, аби послабити Китай

Президент США Дональд Трамп не хоче відмовлятися від мирної угоди щодо припинення війни в Україні. Основна причина — Китай. Американський лідер переконаний, що це послабить союз Москви та Пекіна.

Про це йдеться у матеріалі Politiсo, передає Новини.LIVE.

Як зазначає видання, Трамп має довгострокову стратегічну мету — протидіяти Китаю. Адміністрація президента США переконана, що стимулювання Росії припинити війну в Україні, її економічне відновлення та американські інвестиції можуть призвести до того, що союз Москви та Пекіна суттєво послабиться.

Трамп вважає найбільшою геополітичною загрозою для США саме Китай, а не Росію. Це пояснює, чому після довгих місяців переговорів та численних погроз відмовитися від подальшої участі у них, Америка все одно продовжує шукати способи зупинити війну в Україні.

Один із посадовців адміністрації Трампа, на умовах анонімності, заявив, що пошук "способу тіснішого зближення з Росією" для США здатний створити "інший баланс сил з Китаєм, який може бути дуже і дуже вигідним".

Чимало аналітиків вважають, що такий план Трампа навряд чи має шанси на успіх. Щонайменше, поки російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін залишаються при владі. Водночас один з українських чиновників заявив, що ідея надання Росії економічних стимулів для зближення зі США викликає значне занепокоєння в України.

Останні заяви Трампа щодо України

Нещодавно президент США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні. Він наголосив, що Вашингтон дав Києву значні ресурси у вигляді фінансової підтримки та військової допомоги. За словами Трампа, без цієї допомоги "з Україною було б покінчено за один день".

Водночас президент США нещодавно знову заговорив про те, що Володимир Путін нібито готовий укласти угоду. Трамп заявив, що домовитися із Зеленським "набагато складніше".

Крім того, раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не боїться Європи. Американський президент переконаний, що російський диктатор побоюється лише США.