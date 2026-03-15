Санкції проти нафти РФ відновлять після кризи на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 08:57
Президент США Дональд Трамп. Фото6 REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти відновлять після завершення кризи на Близькому Сході. Мовляв зараз він прагне стабілізувати ситуацію, аби була нафта. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News. 

Санкції проти російської нафти

Трамп заявив, що санкції проти російської нафти, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Санкції повернуться щойно криза завершиться", — зазначив Трамп, коментуючи тимчасове послаблення деяких санкцій на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Позиція США щодо санкцій проти РФ

У п'ятницю, 13 березня США офіційно дозволили тимчасово купувати нафту з Росії, яка була завантажена на судна до 12 березня. Відомо, що таку ліцензію видали після того, як Мінфін США оголосив про те, що Америка вивільнить 172 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву в спробі слідувати стрімкому зростанню на нафту після початку війни в Ірані.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій допоможе Росії у війні. За його словами, ці кошти Москва використовує для виробництва зброї, зокрема дронів, які активно застосовує проти України.

ЄС також вважає скасування санкцій на нафту із РФ дуже тривожним. Президент Ради ЄС Антоніу Кошта наголосив, що подібне рішення матиме наслідки для європейської безпеки і дозволить Росії більш активно вести війну проти України.

Карина Приходько - Редактор
