Санкции против нефти из РФ будут возобновлены после кризиса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против российской нефти восстановят после завершения кризиса на Ближнем Востоке. Мол сейчас он стремится стабилизировать ситуацию, чтобы была нефть.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

Санкции против российской нефти

Трамп заявил, что санкции против российской нефти, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, будут восстановлены после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Санкции вернутся как только кризис завершится", — отметил Трамп, комментируя временное ослабление некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Позиция США относительно санкций против РФ

В пятницу, 13 марта США официально разрешили временно покупать нефть из России, которая была загружена на суда до 12 марта. Известно, что такую лицензию выдали после того, как Минфин США объявил о том, что Америка высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва в попытке следовать стремительному росту на нефть после начала войны в Иране.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций поможет России в войне. По его словам, эти средства Москва использует для производства оружия, в частности дронов, которые активно применяет против Украины.

ЕС также считает отмену санкций на нефть с РФ очень тревожным. Президент Совета ЕС Антониу Кошта отметил, что подобное решение будет иметь последствия для европейской безопасности и позволит России более активно вести войну против Украины.