Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Санкции против РФ восстановят после кризиса на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 08:57
Санкции против нефти из РФ будут возобновлены после кризиса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп. Фото6 REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против российской нефти восстановят после завершения кризиса на Ближнем Востоке. Мол сейчас он стремится стабилизировать ситуацию, чтобы была нефть.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп заявил, что санкции против российской нефти, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, будут восстановлены после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Санкции вернутся как только кризис завершится", — отметил Трамп, комментируя временное ослабление некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Позиция США относительно санкций против РФ

В пятницу, 13 марта США официально разрешили временно покупать нефть из России, которая была загружена на суда до 12 марта. Известно, что такую лицензию выдали после того, как Минфин США объявил о том, что Америка высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва в попытке следовать стремительному росту на нефть после начала войны в Иране.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций поможет России в войне. По его словам, эти средства Москва использует для производства оружия, в частности дронов, которые активно применяет против Украины.

ЕС также считает отмену санкций на нефть с РФ очень тревожным. Президент Совета ЕС Антониу Кошта отметил, что подобное решение будет иметь последствия для европейской безопасности и позволит России более активно вести войну против Украины.

санкции против России Дональд Трамп нефть
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации