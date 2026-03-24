Трамп заявив, що очікує мирної угоди між Україною та РФ до виборів

Трамп заявив, що очікує мирної угоди між Україною та РФ до виборів

Дата публікації: 24 березня 2026 23:29
Трамп заявив, що очікує мирної угоди між Україною та РФ до виборів
Дональд Трамп під час виступу в Білому домі. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність досягнення угоди між Україною та Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі. За його словами, сторони повинні сісти за стіл переговорів.

Трамп також зазначив, що розраховує на прогрес у цьому питанні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Новий термін для переговорів

Глава Білого дому підкреслив, що хотів би побачити результат до проміжних виборів у США, які заплановані на 3 листопада. На думку Дональда Трампа, сторони вже наблизилися до можливої угоди. При цьому він нагадав про свій досвід врегулювання міжнародних конфліктів. Президент США також дав оцінку складності поточної ситуації.

"Я б хотів побачити, як Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Я думаю, вони наближаються до цього, але я кажу це вже давно. Ця війна мала б бути найпростішою, але це дві сторони, які щиро ненавидять одна одну", — пояснив Дональд Трамп.

Які вибори відбудуться 3 листопада

В останній місяць осені 2026 року в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Цього дня будуть переобрані всі 435 членів Палати представників та частина Сенату, приблизно третина його складу.

Також у низці штатів відбудуться вибори губернаторів і місцевих органів влади. Ці вибори традиційно розглядаються як оцінка роботи чинної адміністрації. Їхні результати можуть суттєво вплинути на баланс сил у федеральній політиці та подальше ухвалення законів.

Нагадаємо, перед заявою Дональда Трампа про переговори Росією було завдано чергового масованого ракетного та дронового удару по містах України.

В Івано-Франківську ударний безпілотник завдав серйозних руйнувань, є поранені та загиблі.

Дональд Трамп Україна Білий дім війна в Україні Росія мирні переговори
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
