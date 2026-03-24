Трамп заявив, що очікує мирної угоди між Україною та РФ до виборів
Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність досягнення угоди між Україною та Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі. За його словами, сторони повинні сісти за стіл переговорів.
Трамп також зазначив, що розраховує на прогрес у цьому питанні.
Новий термін для переговорів
Глава Білого дому підкреслив, що хотів би побачити результат до проміжних виборів у США, які заплановані на 3 листопада. На думку Дональда Трампа, сторони вже наблизилися до можливої угоди. При цьому він нагадав про свій досвід врегулювання міжнародних конфліктів. Президент США також дав оцінку складності поточної ситуації.
"Я б хотів побачити, як Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Я думаю, вони наближаються до цього, але я кажу це вже давно. Ця війна мала б бути найпростішою, але це дві сторони, які щиро ненавидять одна одну", — пояснив Дональд Трамп.
Які вибори відбудуться 3 листопада
В останній місяць осені 2026 року в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Цього дня будуть переобрані всі 435 членів Палати представників та частина Сенату, приблизно третина його складу.
Також у низці штатів відбудуться вибори губернаторів і місцевих органів влади. Ці вибори традиційно розглядаються як оцінка роботи чинної адміністрації. Їхні результати можуть суттєво вплинути на баланс сил у федеральній політиці та подальше ухвалення законів.
Нагадаємо, перед заявою Дональда Трампа про переговори Росією було завдано чергового масованого ракетного та дронового удару по містах України.
В Івано-Франківську ударний безпілотник завдав серйозних руйнувань, є поранені та загиблі.
