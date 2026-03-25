Депутат прогнозирует возобновление авиации после войны за 6 месяцев

Депутат прогнозирует возобновление авиации после войны за 6 месяцев

Дата публикации 25 марта 2026 01:18
Депутат прогнозирует возобновление авиации после войны за 6 месяцев
Аэропорт "Борисполь". Фото: УНИАН

Восстановление гражданской авиации в Украине после завершения войны займет не менее шести месяцев. Запуск авиасообщения напрямую зависит от полной стабилизации ситуации в стране. До этого момента полеты оставаться невозможными.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, сообщает портал Новини.LIVE.

Безопасность и сертификация остаются ключевыми условиями

Политик подчеркнул, что действующие международные нормы не допускают выполнение пассажирских рейсов во время активных боевых действий. Речь идет о регламентах Международной организации гражданской авиации (ICAO). Они прямо запрещают использование гражданской авиации в условиях военного положения. Поэтому даже частичное возобновление перелетов до окончания войны исключено. 

Депутат Владимир Крейденко также отметил, что сравнивать ситуацию в Украине с отдельными регионами Ближнего Востока некорректно. По его словам, там действует иная система безопасности, которая не сопоставима с украинскими реалиями. В Украине приоритетом остается защита жизни пассажиров. Любые риски в этой сфере считаются недопустимыми.

"Как наступит мир, еще нужно получить и сертифицировать наши взлетные полосы, наш персонал для того, чтобы они восстановили допуски и могли полноценно работать авиационные службы и принимать людей на борт. Что касается авиации, рассматривая этот вариант, мы бы с удовольствием его восстановили, если бы враг перестал убивать наше мирное население и мы его не увидели на нашей территории. Для того, чтобы запустить авиационный транспорт, сейчас, как специалист могу сказать, нужно шесть месяцев и полная безопасность в нашем небе", — заявил Крейденко.

Напомним, Кабмин Украины уже создал рабочую группу, в обязанности которой входит разработка возобновления авиарейсов в стране. 

А ситуация на Ближнем Востоке может фактически парализовать работу главных авиахабов целого региона. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
