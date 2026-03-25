Депутат прогнозує відновлення авіації після війни за 6 місяців

Аеропорт "Бориспіль".

Відновлення цивільної авіації в Україні після завершення війни займе не менше шести місяців. Запуск авіасполучення безпосередньо залежить від повної стабілізації ситуації в країні. До цього моменту польоти залишатимуться неможливими.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, повідомляє портал Новини.LIVE.

Безпека та сертифікація залишаються ключовими умовами

Політик підкреслив, що чинні міжнародні норми не допускають виконання пасажирських рейсів під час активних бойових дій. Йдеться про регламенти Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Вони прямо забороняють використання цивільної авіації в умовах воєнного стану. Тому навіть часткове відновлення перельотів до закінчення війни виключено.

Депутат Володимир Крейденко також зазначив, що порівнювати ситуацію в Україні з окремими регіонами Близького Сходу некоректно. За його словами, там діє інша система безпеки, яку не можна порівняти з українськими реаліями. В Україні пріоритетом залишається захист життя пасажирів. Будь-які ризики в цій сфері вважаються неприпустимими.

"Як настане мир, ще потрібно отримати та сертифікувати наші злітні смуги, наш персонал для того, щоб вони відновили допуски і могли повноцінно працювати авіаційні служби і приймати людей на борт. Що стосується авіації, розглядаючи цей варіант, ми б із задоволенням його відновили, якби ворог перестав вбивати наше мирне населення і ми його не побачили на нашій території. Для того, щоб запустити авіаційний транспорт, зараз, як фахівець можу сказати, потрібно шість місяців та повна безпека в нашому небі", — заявив Крейденко.

Нагадаємо, Кабмін України вже створив робочу групу, в обов'язки якої входить розробка відновлення авіарейсів у країні.

