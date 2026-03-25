Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Депутат прогнозує відновлення авіації після війни за 6 місяців

Депутат прогнозує відновлення авіації після війни за 6 місяців

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 01:18
Депутат прогнозує відновлення авіації після війни за 6 місяців
Аеропорт "Бориспіль". Фото: УНІАН

Відновлення цивільної авіації в Україні після завершення війни займе не менше шести місяців. Запуск авіасполучення безпосередньо залежить від повної стабілізації ситуації в країні. До цього моменту польоти залишатимуться неможливими.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, повідомляє портал Новини.LIVE.

Безпека та сертифікація залишаються ключовими умовами

Політик підкреслив, що чинні міжнародні норми не допускають виконання пасажирських рейсів під час активних бойових дій. Йдеться про регламенти Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Вони прямо забороняють використання цивільної авіації в умовах воєнного стану. Тому навіть часткове відновлення перельотів до закінчення війни виключено.

Депутат Володимир Крейденко також зазначив, що порівнювати ситуацію в Україні з окремими регіонами Близького Сходу некоректно. За його словами, там діє інша система безпеки, яку не можна порівняти з українськими реаліями. В Україні пріоритетом залишається захист життя пасажирів. Будь-які ризики в цій сфері вважаються неприпустимими.

"Як настане мир, ще потрібно отримати та сертифікувати наші злітні смуги, наш персонал для того, щоб вони відновили допуски і могли повноцінно працювати авіаційні служби і приймати людей на борт. Що стосується авіації, розглядаючи цей варіант, ми б із задоволенням його відновили, якби ворог перестав вбивати наше мирне населення і ми його не побачили на нашій території. Для того, щоб запустити авіаційний транспорт, зараз, як фахівець можу сказати, потрібно шість місяців та повна безпека в нашому небі", — заявив Крейденко.

Нагадаємо, Кабмін України вже створив робочу групу, в обов'язки якої входить розробка відновлення авіарейсів у країні.

А ситуація на Близькому Сході може фактично паралізувати роботу головних авіахабів цілого регіону.

аеропорти Слуга народу аеропорт Бориспіль війна в Україні Бориспіль
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації