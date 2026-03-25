Бродский объяснил позицию Израиля по России и Ирану

Иранские ракеты, направленные в сторону Израиля. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему Иерусалим не разрывает дипломатические связи с Россией. По его словам, Москва остается влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Это напрямую влияет на безопасность региона, включая Сирию и Ливан.

Именно по этой причине Израиль вынужден учитывать этот фактор в своей политике, сообщает портал Новини.LIVE.

Дипломат отметил, что, несмотря на деструктивную роль России в ряде процессов, игнорировать ее невозможно. Влияние Кремля распространяется на ключевые точки напряженности в регионе. Это делает любые решения в сфере безопасности зависимыми от действий Москвы. В Израиле рассматривают это как вопрос выживания.

Израильские военнослужащие проводят операцию. Фото: Reuters/Tyrone Siu

В качестве примера приведены отношения Украины и Ирана

Михаэль Бродский также указал на ситуацию с Украиной, которая сохраняет дипломатические отношения с Ираном. При этом Тегеран, по его словам, участвует в поддержке России в войне. Он подчеркнул, что подобные примеры демонстрируют сложность международной политики. В таких условиях страны вынуждены балансировать между угрозами и необходимостью диалога.

"Иран активно участвует в войне против Украины, поставлял и, возможно, до сих пор поставляет дроны, поставляет ракеты России. При этом Украина сохраняет дипломатические отношения с Ираном. Эта операция в Иране не на руку России. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут расти, но это временно. В более долгосрочной перспективе Россия теряет ключевого союзника, что ослабит ее позиции", — объяснил Бродский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал сроки проведения переговоров о мире между Украиной и Россией.

Тем временем стало известно, как быстро может быть восстановлено авиасообщение в Украине после окончания боевых действий.