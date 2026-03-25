Бродський пояснив позицію Ізраїлю щодо Росії та Ірану

Іранські ракети, спрямовані в бік Ізраїлю. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив, чому Єрусалим не розриває дипломатичні зв'язки з Росією. За його словами, Москва залишається впливовим гравцем на Близькому Сході. Це безпосередньо впливає на безпеку регіону, включно з Сирією та Ліваном.

Саме з цієї причини Ізраїль змушений враховувати цей фактор у своїй політиці.

Читайте також:

Дипломат зазначив, що, незважаючи на деструктивну роль Росії в низці процесів, ігнорувати її неможливо. Вплив Кремля поширюється на ключові точки напруженості в регіоні. Це робить будь-які рішення у сфері безпеки залежними від дій Москви. В Ізраїлі розглядають це як питання виживання.

Ізраїльські військовослужбовці проводять операцію. Фото: Reuters/Tyrone Siu

Як приклад наведено відносини України та Ірану

Міхаель Бродський також вказав на ситуацію з Україною, яка зберігає дипломатичні відносини з Іраном. При цьому Тегеран, за його словами, бере участь у підтримці Росії у війні. Він підкреслив, що подібні приклади демонструють складність міжнародної політики. У таких умовах країни змушені балансувати між погрозами і необхідністю діалогу.

"Іран бере активну участь у війні проти України, постачав і, можливо, досі постачає дрони, постачає ракети Росії. При цьому Україна зберігає дипломатичні відносини з Іраном. Ця операція в Ірані не на руку Росії. У короткостроковій перспективі ціни на нафту можуть зростати, але це тимчасово. У більш довгостроковій перспективі Росія втрачає ключового союзника, що послабить її позиції", — пояснив Бродський.

