Головна Новини дня США можуть піти на захоплення нафтового острова Ірану

Дата публікації: 23 березня 2026 12:13
У Вашингтоні, схоже, перейшли до обговорення одного з найжорсткіших сценаріїв у протистоянні з Іраном. Там роздумують про початок наземної операції із захоплення острова Харг, через який проходить основний нафтовий експорт Тегерана. Саме цей варіант останніми днями почали озвучувати союзникам США як можливу відповідь на блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це стало відомо за даними The Jerusalem Post, повідомляє Новини.LIVE.

Острів Харг є головним центром експорту іранської нафти, а близько 90% цієї сировини прямує звідти до Китаю. Тому в американській адміністрації, за даними видання, зараз прямо обговорюють, чи може взяття острова під контроль змусити Іран припинити блокування судноплавства через Ормузьку протоку.

The Jerusalem Post взяв коментар у американського чиновника, який підтвердив виданню, що США прискорили перекидання на Близький Схід тисяч морських піхотинців і військовослужбовців ВМС.

У публікації йдеться, зокрема, про десантну групу USS Boxer, до якої входять USS Boxer, USS Portland і USS Comstock. Разом ці кораблі перевозять приблизно 4500 морських піхотинців та інший бойовий персонал.

Водночас Reuters ще 20 березня, посилаючись на Axios, повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа вивчає варіанти окупації або блокади острова, щоб змусити Іран відкрити Ормузьку протоку. 

Наразі офіційно підтверджено поки не сам початок операції, а лише підготовчі дії і факт обговорення сценарію в американських медіа та серед джерел, близьких до процесу. Джерела кажуть, що у Білому домі "на столі вже лежить варіант, який ще кілька днів тому виглядав як крайній випадок".

Кілька днів тому Дональд Трамп повідомляв, що роздумує над завершенням війни в Ірані. Він назвав конкретні цілі, яких має досягти армія США, перш ніж оголосити кінець бойовим діям.

Водночас в Ірані прямо визнали, що їм активно допомагає Китай та Росія. Країни співпрацюють не лише у військовій сфері, а й у політиці та економіці. 

У США прийняли рішення зняти санкції проти іранської нафти, щоб стабілізувати світовий ринок. Йдеться про 140 млн барелів. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
