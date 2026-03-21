США зняли санкції з іранської нафти на танкерах в морі

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Abdul Saboo

Міністерство фінансів США 21 березня видало вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, який дозволяє продаж іранської нафти, яка наразі перебуває на танкерах в морі. Такі дії дозволять швидко доправити 140 млн барелів нафти на світові ринки. Також це полегшить тимчасовий тиск на нафтові поставки.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зняття санкцій з іранської нафти

Бессент розповів, що це рішення дозволить США вивести на світові ринки близько 140 млн барелів нафти. Це збільшить обсяг світової енергії та допоможе полегшити тимчасовий тиск на постачання, спричинений Іраном.

"По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти Тегерана, щоб утримати ціни на низькому рівні, продовжуючи операцію", — сказав міністр.

За його словами, це короткочасний дозвіл, який обмежується лише нафтою, що вже перебуває в транзиті, і не дозволяє здійснювати нові закупівлі або видобуток. Крім того, Бессент зазначив, що Іран матиме труднощі з отриманням будь-яких доходів, а "Сполучені Штати продовжуватимуть чинити максимальний тиск на Іран та його можливості доступу до міжнародної фінансової системи".

"Наразі адміністрація Дональда Трампа працює над тим, щоб вивести на світовий ринок додаткові 440 мільйонів барелів нафти, тим самим підриваючи здатність Ірану використовувати перебої у постачанні через Ормузьку протоку", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з нафтою у світі

Наразі ситуація з нафтою у світі дуже напружена, оскільки ціни різко зросли через війну на Близькому Сході, перебої з постачанням і ризики для перевезень через Ормузьку протоку.

Так, 13 березня США офіційно дозволили тимчасово купувати нафту з Росії, яка була завантажена на судна до 12 березня. Вона діятиме упродовж 30 днів. Це пояснили тим, аби послабити проблему з нафтою, яка виникла через війну на Близькому Сході.

Однак ЄС вважає скасування санкцій на нафту із РФ дуже тривожним. Антоніу Кошта заявив, що подібне рішення матиме наслідки для європейської безпеки.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що що послаблення санкцій допоможе РФ у війні. Це може серйозно зміцнити військові можливості Москви. Гроші за нафту Росія використовує для виробництва зброї, зокрема дронів, які активно застосовує проти України.