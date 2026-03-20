Кущ заявив, що ціна на нафту може зрости до 120 доларів за барель

Ціни на нафту через ускладнення ситуації на Близькому Сході можуть знову піти в гору. Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що вартість у такому випадку сягатиме 120 доларів за барель.

Читайте також:

Що буде з цінами на нафту далі

Як зауважив Кущ, ринок уже пройшов попередні етапи зростання. Зараз ціна на нафту тримається на рівні близько 115 доларів за барель. За прогнозами аналітика, зрештою вона може закріпитися в межах 120 доларів.

"Третя частина мого прогнозу щодо цін на нафту — це вихід на позначку в 120 доларів за барель. Тобто перша точка прогнозу — це було 80, потім 90-100 і третя точка прогнозу — це вихід на позначку вже 120 доларів за барель. В принципі, зараз ми бачимо, що перехід до третьої фази прогнозу, зараз нафта 115, ну вже наближена до 120", — пояснив Кущ.

Він додав, що в останні два дні посилилися удари по нафтовій і газовій інфраструктурі на Близькому Сході. Саме тому ціна може зрости. При цьому, як наголосив аналітик, закріплення вартості в межах 110-120 доларів вже вважається надвисоким рівнем.

"Надвисокий — це ми визначаємо рівень за понад 100 доларів за барель. От більше 100 доларів — це вже надвисокий рівень. Після 120 доларів нафта буде впиратися в стелю собівартості виготовлення продукції в багатьох країнах. Деякі експерти кажуть і про 200, і про 300, але ми розуміємо, що яка буде собівартість продукції і собівартість послуг, якщо нафта буде продаватись за такою ціною", — зазначив Кущ.

З 13 березня США офіційно дозволили тимчасово купувати нафту з Росії. Водночас американський лідер Дональд Трамп заявив, що санкції проти РФ продовжать діяти після завершення війни на Близькому Сході.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після припинення конфлікту на Близькому Сході ціна на нафту може знизитися. Він пояснив це тим, що Іран збільшить власний видобуток.