Кущ заявил, что цена на нефть может вырасти до 120 долларов за баррель

Финансовый аналитик Алексей Кущ.

Цены на нефть из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке могут снова пойти в гору. Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что стоимость в таком случае будет достигать 120 долларов за баррель.

Об этом Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Что будет с ценами на нефть дальше

Как отметил Кущ, рынок уже прошел предыдущие этапы роста. Сейчас цена на нефть держится на уровне около 115 долларов за баррель. По прогнозам аналитика, в конце концов она может закрепиться в пределах 120 долларов.

"Третья часть моего прогноза по ценам на нефть — это выход на отметку в 120 долларов за баррель. То есть первая точка прогноза — это было 80, потом 90-100 и третья точка прогноза — это выход на отметку уже 120 долларов за баррель. В принципе, сейчас мы видим, что переход к третьей фазе прогноза, сейчас нефть 115, ну уже приближена к 120", — пояснил Кущ.

Он добавил, что в последние два дня усилились удары по нефтяной и газовой инфраструктуре на Ближнем Востоке. Именно поэтому цена может вырасти. При этом, как отметил аналитик, закрепление стоимости в пределах 110-120 долларов уже считается сверхвысоким уровнем.

"Сверхвысокий — это мы определяем уровень более 100 долларов за баррель. Вот больше 100 долларов — это уже сверхвысокий уровень. После 120 долларов нефть будет упираться в потолок себестоимости изготовления продукции во многих странах. Некоторые эксперты говорят и о 200, и о 300, но мы понимаем, что какая будет себестоимость продукции и себестоимость услуг, если нефть будет продаваться по такой цене", — отметил Кущ.

С 13 марта США официально разрешили временно покупать нефть из России. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что санкции против РФ продолжат действовать после завершения войны на Ближнем Востоке.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после прекращения конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть может снизиться. Он объяснил это тем, что Иран увеличит собственную добычу.