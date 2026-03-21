США сняли санкции с иранской нефти на танкерах в море

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Abdul Saboo

Министерство финансов США 21 марта выдало узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое позволяет продажу иранской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море. Такие действия позволят быстро доставить 140 млн баррелей нефти на мировые рынки. Также это облегчит временное давление на нефтяные поставки.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Снятие санкций с иранской нефти

Бессент рассказал, что это решение позволит США вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти. Это увеличит объем мировой энергии и поможет облегчить временное давление на поставки, вызванное Ираном.

"По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, продолжая операцию", — сказал министр.

По его словам, это кратковременное разрешение, которое ограничивается только нефтью, которая уже находится в транзите, и не позволяет осуществлять новые закупки или добычу. Кроме того, Бессент отметил, что Иран будет иметь трудности с получением любых доходов, а "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и его возможности доступа к международной финансовой системе".

"Сейчас администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок дополнительные 440 миллионов баррелей нефти, тем самым подрывая способность Ирана использовать перебои в поставках через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.

Какова ситуация с нефтью в мире

Сейчас ситуация с нефтью в мире очень напряженная, поскольку цены резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке, перебоев с поставками и рисков для перевозок через Ормузский пролив.

Так, 13 марта США официально разрешили временно покупать нефть из России, которая была загружена на суда до 12 марта. Она будет действовать в течение 30 дней. Это объяснили тем, чтобы ослабить проблему с нефтью, которая возникла из-за войны на Ближнем Востоке.

Однако ЕС считает отмену санкций на нефть с РФ очень тревожным. Антониу Кошта заявил, что подобное решение будет иметь последствия для европейской безопасности.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций поможет РФ в войне. Это может серьезно укрепить военные возможности Москвы. Деньги за нефть Россия использует для производства оружия, в частности дронов, которые активно применяет против Украины.