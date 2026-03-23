Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США могут пойти на захват нефтяного острова Ирана

США могут пойти на захват нефтяного острова Ирана

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 12:13
Член наземной команды готовит бомбардировщик USAF B-1. Фото: REUTERS/Toby Shepheard

В Вашингтоне, похоже, перешли к обсуждению одного из самых жестких сценариев в противостоянии с Ираном. Там раздумывают о начале наземной операции по захвату острова Харг, через который проходит основной нефтяной экспорт Тегерана. Именно этот вариант в последние дни начали озвучивать союзникам США как возможный ответ на блокирование судоходства в Ормузском проливе.

Об этом стало известно по данным The Jerusalem Post, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Остров Харг является главным центром экспорта иранской нефти, а около 90% этого сырья направляется оттуда в Китай. Поэтому в американской администрации, по данным издания, сейчас прямо обсуждают, может ли взятие острова под контроль заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

The Jerusalem Post взял комментарий у американского чиновника, который подтвердил изданию, что США ускорили переброску на Ближний Восток тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС.

В публикации говорится, в частности, о десантной группе USS Boxer, в которую входят USS Boxer, USS Portland и USS Comstock. Вместе эти корабли перевозят около 4500 морских пехотинцев и другой боевой персонал.

В то же время Reuters еще 20 марта, ссылаясь на Axios, сообщал, что администрация Дональда Трампа изучает варианты оккупации или блокады острова, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив.

Сейчас официально подтверждено пока не само начало операции, а лишь подготовительные действия и факт обсуждения сценария в американских медиа и среди источников, близких к процессу. Источники говорят, что в Белом доме "на столе уже лежит вариант, который еще несколько дней назад выглядел как крайний случай".

Несколько дней назад Дональд Трамп сообщал, что размышляет над завершением войны в Иране. Он назвал конкретные цели, которых должна достичь армия США, прежде чем объявить конец боевым действиям.

В то же время в Иране прямо признали, что им активно помогает Китай и Россия. Страны сотрудничают не только в военной сфере, но и в политике и экономике.

В США приняли решение снять санкции против иранской нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок. Речь идет о 140 млн баррелей.

США Иран нефть боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации