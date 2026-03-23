США могут пойти на захват нефтяного острова Ирана

Член наземной команды готовит бомбардировщик USAF B-1. Фото: REUTERS/Toby Shepheard

В Вашингтоне, похоже, перешли к обсуждению одного из самых жестких сценариев в противостоянии с Ираном. Там раздумывают о начале наземной операции по захвату острова Харг, через который проходит основной нефтяной экспорт Тегерана. Именно этот вариант в последние дни начали озвучивать союзникам США как возможный ответ на блокирование судоходства в Ормузском проливе.

Об этом стало известно по данным The Jerusalem Post, сообщает Новини.LIVE.

Остров Харг является главным центром экспорта иранской нефти, а около 90% этого сырья направляется оттуда в Китай. Поэтому в американской администрации, по данным издания, сейчас прямо обсуждают, может ли взятие острова под контроль заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

The Jerusalem Post взял комментарий у американского чиновника, который подтвердил изданию, что США ускорили переброску на Ближний Восток тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС.

В публикации говорится, в частности, о десантной группе USS Boxer, в которую входят USS Boxer, USS Portland и USS Comstock. Вместе эти корабли перевозят около 4500 морских пехотинцев и другой боевой персонал.

В то же время Reuters еще 20 марта, ссылаясь на Axios, сообщал, что администрация Дональда Трампа изучает варианты оккупации или блокады острова, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив.

Сейчас официально подтверждено пока не само начало операции, а лишь подготовительные действия и факт обсуждения сценария в американских медиа и среди источников, близких к процессу. Источники говорят, что в Белом доме "на столе уже лежит вариант, который еще несколько дней назад выглядел как крайний случай".

Несколько дней назад Дональд Трамп сообщал, что размышляет над завершением войны в Иране. Он назвал конкретные цели, которых должна достичь армия США, прежде чем объявить конец боевым действиям.

В то же время в Иране прямо признали, что им активно помогает Китай и Россия. Страны сотрудничают не только в военной сфере, но и в политике и экономике.

В США приняли решение снять санкции против иранской нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок. Речь идет о 140 млн баррелей.