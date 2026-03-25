Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бродський пояснив, коли ослабне зв'язок Ірану та Росії

Бродський пояснив, коли ослабне зв'язок Ірану та Росії

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 04:51
Лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Фото: Reuters/Rouhollah Vahdati

Росія в довгостроковій перспективі не зможе розраховувати на Іран як на стратегічного партнера. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За його словами, поточні події на Близькому Сході вже впливають на баланс сил у регіоні.

У майбутньому це може призвести до серйозних змін у союзах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Союз Росії та Ірану може ослабнути

Дипломат зазначив, що в короткостроковій перспективі Москва може отримати економічну вигоду. Зокрема, зростання цін на нафту здатне принести додаткові доходи. Однак стратегічно ситуація розвивається в протилежному напрямку. Йдеться про поступове послаблення ключових партнерств.

Владимир Путин принимает Паралимпийскую сборную России в Кремле
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Бродський підкреслив, що відносини між Москвою і Тегераном уже втрачають колишню стійкість. За його словами, обидві сторони починають усвідомлювати обмеження цієї співпраці. Це стосується як військової, так і політичної складової. У результаті союз може істотно трансформуватися.

"У короткостроковій перспективі ціни на нафту дозволять заробити кілька мільярдів, але це не змінює кардинально ситуацію. У довгостроковій перспективі Росія не зможе розраховувати на Іран. Ця зв'язка Росія Іран просто перестане існувати або буде значно ослаблена", — заявив Бродський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп озвучив орієнтовні терміни можливих переговорів щодо миру між Україною та Росією.

Водночас з'явилася інформація про те, скільки часу може знадобитися для відновлення авіасполучення в Україні після завершення війни.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу Росія Моджтаба Хаменеї Близький Схід
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації