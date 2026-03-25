Бродський пояснив, коли ослабне зв'язок Ірану та Росії

Лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Фото: Reuters/Rouhollah Vahdati

Росія в довгостроковій перспективі не зможе розраховувати на Іран як на стратегічного партнера. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За його словами, поточні події на Близькому Сході вже впливають на баланс сил у регіоні.

У майбутньому це може призвести до серйозних змін у союзах.

Читайте також:

Союз Росії та Ірану може ослабнути

Дипломат зазначив, що в короткостроковій перспективі Москва може отримати економічну вигоду. Зокрема, зростання цін на нафту здатне принести додаткові доходи. Однак стратегічно ситуація розвивається в протилежному напрямку. Йдеться про поступове послаблення ключових партнерств.

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Бродський підкреслив, що відносини між Москвою і Тегераном уже втрачають колишню стійкість. За його словами, обидві сторони починають усвідомлювати обмеження цієї співпраці. Це стосується як військової, так і політичної складової. У результаті союз може істотно трансформуватися.

"У короткостроковій перспективі ціни на нафту дозволять заробити кілька мільярдів, але це не змінює кардинально ситуацію. У довгостроковій перспективі Росія не зможе розраховувати на Іран. Ця зв'язка Росія Іран просто перестане існувати або буде значно ослаблена", — заявив Бродський.

