У МЗС порівняли війну в Україні та на Близькому Сході

У МЗС порівняли війну в Україні та на Близькому Сході

Дата публікації: 25 березня 2026 17:35
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Речник Міністества закордонних справ Георгій Тихий заявив, що з кінця лютого увага міжнародної спільноти більше спрямована на Близький Схід. Однак війна в Україні і на Близькому Сході — це два театри однієї війни. Тому потрібно посилити тиск на Росію та Іран.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Георгій Тихий сказав на брифінгу 25 березня. 

Заява МЗС України про війну на Близькому Сході

Тихий розповів, що загострення на Близькому Сході відволікає увагу світу, зокрема США, від війни РФ проти України. Водночас ці конфлікти не є окремими, адже Росія та Іран діють як союзники.

"Ми не знаходимося у змаганнях воєн або змаганнях за увагу. Ми завжди підкреслювали, що обидві війни — два театри однієї війни. Росія та Іран допомагають одне одному, тому, посилюючи тиск на Росію ми протидіємо Ірану і навпаки", — сказав речник МЗС. 

За його словами, Іран — основне джерело нестабільності. Ця країна упродовж багатьох років спрямовувала ресурси  на озброєння та фінансування війни замість того, аби підтримувати своїх людей.

Водночас Україна вже допомагає державам затоки протидіяти повітряним атакам. Українські фахівці працюють у кількох країнах, ділячись досвідом захисту від дронів та ракет.

Ситуація на Близькому Сході — останні новини

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 березня Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує надавати розвіддані Ірану. Для цього, за його словами, країна використовує власні можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки. 

Також президент зазначив, що війна в Ірані б'є по переговорах України. Через це зустрічі між Києвом, Вашингтоном та Москвою постійно відкладаються.

війна в Україні Георгій Тихий Близький Схід
Карина Приходько - Редактор
