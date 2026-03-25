Youtube Telegram Viber Instagram Facebook TikTok Google News Spotify SoundCloud RSS
Главная Новости дня Тихий связал инциденты с БпЛА в Балтии с войной в Украине

Дата публикации 25 марта 2026 18:46
Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

В странах Балтии все чаще происходят инциденты с дронами разного типа. По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, обстоятельства всех этих дел выясняются. В то же время партнеры хорошо понимают, что это связано с войной в Украине.

Об этом спикер МИД заявил во время общения с журналистами в среду, 25 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ситуации с дронами в Балтии

Как отметил Тихий, Украина вместе с партнерами выясняет обстоятельства случаев с дронами в странах Балтии. По его словам, есть единая позиция по этому поводу: на РФ нужно усилить давление и ввести дополнительные санкции.

"Мы на контакте с нашими партнерами, выясняем все обстоятельства тех случаев, о которых идет речь. Я вам могу точно сказать, что все наши балтийские партнеры не имеют никаких сомнений, что причина всех этих случаев — это российская агрессия против Украины, развязанная Россией война", — отметил Тихий.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым. Речь шла о ситуации с безопасностью и сотрудничестве.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава МИД Литвы Кястутис Будрис подписал обращение в Международный уголовный суд. В нем призывают расследовать российские удары по энергетике Украины. Чиновник подчеркнул, что такие действия РФ должны прекратиться.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
