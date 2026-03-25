Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Латвия направит часть ВВП на военную помощь Украине

Латвия направит часть ВВП на военную помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 12:57
Латвия направит часть ВВП на военную помощь Украине
Андрис Спрудс. Фото: СНБО

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым во время визита в Киев 24 марта. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт СНБО и пресс-службу Министерства обороны Украины.

Во время переговоров Умеров и Спрудс сосредоточились на координации усилий в противодействии общим угрозам, а также на развитии оборонного партнерства. Отдельное внимание уделили расширению форматов взаимодействия и укреплению безопасности в Европе.

Также стороны обсудили вопросы усиления международной поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

Секретарь СНБО отметил весомый вклад Латвии в помощь Украине, в частности участие в программе PURL и стабильное направление 0,25% валового внутреннего продукта (ВВП) на военную поддержку.

Рустем Умеров и Андрис Спрудс. Фото: СНБО

Как отметил Федоров, во время встречи с латвийским коллегой ключевое внимание уделили поставке Украине бронемашин CVR(T), которые уже поступают для усиления батальонных подразделений, а также развитию совместных оборонных проектов.

Отдельно обсудили сотрудничество в сфере беспилотников в рамках дроновой коалиции, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

"Наша цель — достичь такого уровня потерь врага, при котором его дальнейшее продвижение станет невозможным. Спасибо Латвии за лидерство, последовательность и вклад в укрепление обороноспособности Украины", — отметил украинский министр.

Андрис Спрудс и Михаил Федоров. Фото: МОУ

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили усиление украинской ПВО и расширение участия стран в программе PURL.

Кроме того, Украина и Испания подписали ряд важных документов о сотрудничестве. Они касаются оборонной промышленности и экономики.

финансовая помощь военная помощь Латвия Украина
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации