Латвия направит часть ВВП на военную помощь Украине

Андрис Спрудс. Фото: СНБО

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым во время визита в Киев 24 марта. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт СНБО и пресс-службу Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Во время переговоров Умеров и Спрудс сосредоточились на координации усилий в противодействии общим угрозам, а также на развитии оборонного партнерства. Отдельное внимание уделили расширению форматов взаимодействия и укреплению безопасности в Европе.

Также стороны обсудили вопросы усиления международной поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

Секретарь СНБО отметил весомый вклад Латвии в помощь Украине, в частности участие в программе PURL и стабильное направление 0,25% валового внутреннего продукта (ВВП) на военную поддержку.

Рустем Умеров и Андрис Спрудс. Фото: СНБО

Как отметил Федоров, во время встречи с латвийским коллегой ключевое внимание уделили поставке Украине бронемашин CVR(T), которые уже поступают для усиления батальонных подразделений, а также развитию совместных оборонных проектов.

Отдельно обсудили сотрудничество в сфере беспилотников в рамках дроновой коалиции, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

"Наша цель — достичь такого уровня потерь врага, при котором его дальнейшее продвижение станет невозможным. Спасибо Латвии за лидерство, последовательность и вклад в укрепление обороноспособности Украины", — отметил украинский министр.

Андрис Спрудс и Михаил Федоров. Фото: МОУ

