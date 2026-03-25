Латвія спрямує частину ВВП на військову допомогу Україні

Андріс Спрудс. Фото: РНБО

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зустрівся з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та очільником Міноборони України Михайлом Федоровим під час візиту до Києва 24 березня. Сторони обговорили безпекову ситуацію та подальші кроки для зміцнення співпраці між країнами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт РНБО та пресслужбу Міністерства оборони України.

Читайте також:

Латвія посилить військову підтримку України

Під час перемовин Умєров і Спрудс зосередилися на координації зусиль у протидії спільним загрозам, а також на розвитку оборонного партнерства. Окрему увагу приділили розширенню форматів взаємодії та зміцненню безпеки в Європі.

Також сторони обговорили питання посилення міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної війни.

Секретар РНБО відзначив вагомий внесок Латвії у допомогу Україні, зокрема участь у програмі PURL та стабільне спрямування 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП) на військову підтримку.

Рустем Умєров та Андріс Спрудс. Фото: РНБО

Як зазначив Федоров, під час зустрічі з латвійським колегою ключову увагу приділили постачанню Україні бронемашин CVR(T), які вже надходять для підсилення батальйонних підрозділів, а також розвитку спільних оборонних проєктів.

Окремо обговорили співпрацю у сфері безпілотників у межах дронової коаліції, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

"Наша мета — досягти такого рівня втрат ворога, за якого його подальше просування стане неможливим. Дякую Латвії за лідерство, послідовність і внесок у зміцнення обороноздатності України", — зазначив український міністр.

Андріс Спрудс та Михайло Федоров. Фото: МОУ

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили посилення української ППО та розширення участі країн у програмі PURL.

Крім того, Україна та Іспанія підписали низку важливих документів про співпрацю. Вони стосуються оборонної промисловості та економіки.