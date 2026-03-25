Тихий пов'язав інциденти з БпЛА в Балтії з війною в Україні
У країнах Балтії все частіше стаються інциденти з дронами різного типу. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, обставини всіх цих справ з'ясовують. Водночас партнери добре розуміють, що це пов'язано з війною в Україні.
Про це речник МЗС заявив під час спілкування з журналістами у середу, 25 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Ситуації з дронами у Балтії
Як зазначив Тихий, Україна разом з партнерами з'ясовує обставини випадків з дронами у країнах Балтії. За його словами, є єдина позиція щодо цього: на РФ потрібно посилити тиск та запровадити додаткові санкції.
"Ми на контакті з нашими партнерами, з'ясовуємо всі обставини тих випадків, про які йдеться. Я вам можу точно сказати, що всі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина всіх цих випадків — це російська агресія проти України, розв'язана Росією війна", — зазначив Тихий.
