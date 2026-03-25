Тихий пов'язав інциденти з БпЛА в Балтії з війною в Україні

Георгій Тихий.

У країнах Балтії все частіше стаються інциденти з дронами різного типу. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, обставини всіх цих справ з'ясовують. Водночас партнери добре розуміють, що це пов'язано з війною в Україні.

Про це речник МЗС заявив під час спілкування з журналістами у середу, 25 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ситуації з дронами у Балтії

Як зазначив Тихий, Україна разом з партнерами з'ясовує обставини випадків з дронами у країнах Балтії. За його словами, є єдина позиція щодо цього: на РФ потрібно посилити тиск та запровадити додаткові санкції.

"Ми на контакті з нашими партнерами, з'ясовуємо всі обставини тих випадків, про які йдеться. Я вам можу точно сказати, що всі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина всіх цих випадків — це російська агресія проти України, розв'язана Росією війна", — зазначив Тихий.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що до Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Він зустрівся з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та очільником Міноборони України Михайлом Федоровим. Йшлося про безпекову ситуацію та співпрацю.

Також Новини.LIVE писали про те, що глава МЗС Литви Кястутіс Будріс підписав звернення до Міжнародного кримінального суду. У ньому закликають розслідувати російські удари по енергетиці України. Посадовець наголосив, що такі дії РФ мають припинитися.