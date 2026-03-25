Удар по спадщині ЮНЕСКО та захист від "шахедів": головні заяви Тихого

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

В українських команд є успіхи у захисті від ударних дронів типу "шахед" на Близькому Сході. Також невдовзі буде більше контактів на всіх рівнях між Україною і державами Затоки.

Як повідомляє Новини.LIVE, такі заяви зробив речник Міністерства внутрішніх справ Георгій Тихий на брифінгу 25 березня.

Головні заявив Георгія Тихого

Сьогодні під час брифінгу Георгій Тихий зробив низку важливих заяв, серед них:

Росія блокує мирні переговори та не зацікавлена дипломатією. Тим не менш, Україна активно залучена у переговорний процес і робота триває.

Війна в Україні і на Близькому Сході — це два театри однієї війни. Ці конфлікти не є окремими, адже Росія та Іран діють як союзники.

Інциденти з дронами в Балтії — наслідок війни РФ проти України.

Росія завдала удару по об'єкту культурної спадщини світового значення — монастирю у центрі Львова. МЗС домовилося з українським офісом ЮНЕСКО: експерти поїдуть до Львова, щоб оцінити шкоду від російського удару.

Київ закликає не допускати Росію до міжнародних мистецьких подій, зокрема бієнале.

МЗС активно розвиває напрям Африки — кількість дипустанов подвоїлася, а товарообіг зріс.

У МЗС розкритикували ЮНЕСКО за слабку реакцію — організація не називає прямо Росію винною в ударах.

Українська ППО фактично більше захищає об’єкти світової спадщини, ніж сама ЮНЕСКО.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Зеленський розповів про роботу українців у країнах Близького Сходу. Вони знаходяться в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Водночас Рустем Умєров розповів, що українська делегація проводить розмови з партнерами на Близькому Сході на всіх необхідних рівнях. Україна зацікавлена в якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану.