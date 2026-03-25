Головна Новини дня РФ блокує мирні переговори: Тихий про зустріч України і США

РФ блокує мирні переговори: Тихий про зустріч України і США

Дата публікації: 25 березня 2026 16:24
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Українська та американська команди 21 березня провели зустріч у США. Переговори між делегаціями були змістовними, однак прогресу немає через позицію Росії. У Москві не зацікавлені дипломатією.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістці Новини.LIVE

Як пройшли переговори України і США

Тихий розповів, що Росія блокує мирні переговори і зацікавлена в дипломатії. За його словами, коли на РФ слабшає тиск, вона втрачає рухатися до миру і робить ставку на війну. Тим не менш, Україна активно залучена у переговорний процес і робота триває. 

"Україна має робочі пропозиції навіть щодо найскладніших питань, але все залежить від Росії", — сказав речник МЗС. 

За його словами, Україна виступає за тристоронню зустріч Україна — США — РФ і переговори на найвищому рівні, які могли б розблокувати процес.

Водночас триває робота над гуманітарними питаннями — обмінами полонених і поверненням цивільних. Цей напрямок залишається пріоритетним незалежно від перебігу переговорів.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Рустема Умєрова, під час зустрічей з американською командою серед ключових питань було продовження обмінів полоненими між Україною та Росією. За його словами, у переговорах вдалося досягти певного прогресу. 

Водночас Стів Віткофф заявив, що ця зустріч стала ще одним кроком до встановлення тривалої мирної угоди. Переговори ґрунтувалися на прогресі, досягнутому напередодні.

А найближчим часом в Україні планують провести нараду за результатами перемовин, що відбулися у США. Наразі деталей щодо змісту переговорів та висновків від комунікацій у публічному доступі немає. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
