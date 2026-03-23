Головна Новини дня Віткофф підбив підсумки другого дня переговорів України та США

Віткофф підбив підсумки другого дня переговорів України та США

Дата публікації: 23 березня 2026 04:01
Віткофф підбив підсумки другого дня переговорів України та США
Спеціальний посланник США Стів Віткофф. REUTERS/Kent Nishimura

У неділю, 22 березня, у Флориді делегацїі США та на України зібралися на другий день переговорів. Зустріч стала ще одним кроком до встановлення тривалої мирної угоди.

Про це в соцмережі Х повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф, передає Новини.LIVE.

Другий день перемовин 

"Конструктивні переговори ґрунтувалися на прогресі, досягнутому напередодні, та зосереджувалися на ключових питаннях визначення стійкої й надійної системи безпеки для України, а також на важливих гуманітарних зусиллях у регіоні", — зазначив Віткофф.

До складу американської делегації увійшли спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Україну ж представили секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов і перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

"Залишаємося натхненними продовженням змістовної взаємодії та дякуємо Дональду Трампу за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль", — йдеться в повідомленні. 

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими можуть продовжитися. Таку заяву він зробив після зустрічі української переговорної групи із представниками США.

Також ми повідомляли, що Умєров підбив підсумки другого дня переговорів у США. Одним із ключових питань зустрічі стало продовження обмінів полоненими між Україною та Росією.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
