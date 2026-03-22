Умєров підбив підсумки другого дня переговорів у США

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

У неділю, 22 березня, секретар РНБО Рустем Умєров розкрив деталі другого дня переговорів у США. Він зазначив, що під час зустрічей з американською командою серед ключових питань було продовження обмінів полоненими між Україною та Росією.

Умєров про другий день переговорів у США

Сьогодні, 22 березня, у Флориді завершився черговий раунд переговорів української делегації з представниками США в межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру.

Під час зустрічей сторони приділили основну увагу питанням безпекових гарантій, а також гуманітарному напрямку, зокрема обмінам і поверненню громадян України.

Як повідомив Рустем Умєров, у переговорах вдалося досягти певного прогресу.

"Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань", — зазначив секретар РНБО.

А також додав, що за підсумками роботи делегація вже поінформувала Президента України Володимира Зеленського про результати зустрічей. Детальнішу інформацію планують надати після повернення в Україну.

Умєров зазначив, що українська сторона подякувала США за активну участь у перемовинах та розраховує, що нинішня динаміка дозволить перейти до наступного етапу переговорного процесу.

Зазначимо, що ввечері 22 березня Володимир Зеленський повідомив, що за результатами зустрічей української команди із представниками США, є знаки про продовження обмінів полоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що це було б сигналом, що дипломатія дійсно працює.

У суботу, 21 березня, Рустем Умєров також доповідав про результати зустрічей з американською командою. Він зазначав, що сторони говорили про подальші кроки в межах переговорного процесу.

Раніше Зеленський говорив про свої очікування від зустрічей української та американської команд у США. Він пояснював, що хоче нарешті дізнатися конкретні дати щодо продовження тристоронніх перемовин.