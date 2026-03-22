Умеров подвел итоги второго дня переговоров в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В воскресенье, 22 марта, секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл детали второго дня переговоров в США. Он отметил, что во время встреч с американской командой среди ключевых вопросов было продолжение обменов пленными между Украиной и Россией.

со ссылкой на заявление Рустема Умерова.

Умеров о втором дне переговоров в США

Сегодня, 22 марта, во Флориде завершился очередной раунд переговоров украинской делегации с представителями США в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира.

В ходе встреч стороны уделили основное внимание вопросам гарантий безопасности, а также гуманитарному направлению, в частности обменам и возвращению граждан Украины.

Как сообщил Рустем Умеров, в переговорах удалось достичь определенного прогресса.

"Есть продвижение в согласовании позиций и дальнейшим сужением круга нерешенных вопросов", — отметил секретарь СНБО.

А также добавил, что по итогам работы делегация уже проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского о результатах встреч. Более подробную информацию планируют предоставить после возвращения в Украину.

Умеров отметил, что украинская сторона поблагодарила США за активное участие в переговорах и рассчитывает, что нынешняя динамика позволит перейти к следующему этапу переговорного процесса.

Отметим, что вечером 22 марта Владимир Зеленский сообщил, что по результатам встреч украинской команды с представителями США, есть знаки о продолжении обменов пленными между Украиной и Россией. Он отметил, что это было бы сигналом, что дипломатия действительно работает.

В субботу, 21 марта, Рустем Умеров также докладывал о результатах встреч с американской командой. Он отмечал, что стороны говорили о дальнейших шагах в рамках переговорного процесса.

Ранее Зеленский говорил о своих ожиданиях от встреч украинской и американской команд в США. Он объяснял, что хочет наконец узнать конкретные даты относительно продолжения трехсторонних переговоров.